Małżeństwo próbowało przemycić do UK siedmiu imigrantów z Iraku. W działalności przestępczej nie zawahali się wykorzystać 13-letniej córki

Pamela i Nicholas Fullwood próbowali wraz z Azadem Ahmadim przemycić do Wielkiej Brytanii siedmiu imigrantów z Iraku. Sąd Canterbury Crown Court w hrabstwie Kent wydał właśnie w ich sprawie wyrok.

Rodzina w służbie przemytnikom

Pamela i Nicholas Fullwood dwukrotnie zostali złapani na próbie przemytu imigrantów do Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy służby francuskie zatrzymały 48-letniego Nicholasa Fullwooda w grudniu 2018 roku, gdy na pokładzie wynajętego vana próbował on wwieźć pięciu ukrytych Irakijczyków. Natomiast po raz drugi próba przemytu została udaremniona przez francuską straż graniczną 5 stycznia 2019 roku w Coquelles. Wówczas Pamela i Nicholas Fullwood podróżowali samochodem marki Peugeot Boxer z 13-letnią córką i ukrytymi gdzieś pod siedzeniami dwoma obywatelami Iraku.





W toku śledztwa dotyczącego przemycania przez małżeństwo imigrantów do Wielkiej Brytanii okazało się, że w sprawę zamieszana jest i trzecia osoba – niejaki Azad Ahmadi. To właśnie on zapłacił Brytyjczykowi £4280 za nielegalne wwiezienie na Wyspy aż siedmiu osób.

Cała trójka została oskarżona o uczestnictwo w spisku mającym na celu pomoc nielegalnym imigrantom z Iraku w dostaniu się do Wielkiej Brytanii w 2018 i 2019 roku. Małżeństwo Fullwood z Wingfield Road w Chesterfield, Derbyshire, przyznało się przed procesem do winy, natomiast Azad Ahmadi nie przyznał się do winy, ale i tak został skazany przez sąd po odbytym procesie.

Przemyt nielegalnych imigrantów do UK nie popłaca

W postępowaniu przed Canterbury Crown Court każdy z oskarżonych miał osobnego obrońcę, który przyjął inną linię obrony. Stephan Alfred - adwokat 45-letniej Pameli Fullwood wskazał sędziom raport psychiatryczny, który wykazał, że kobieta ma „poważne problemy z intelektualnym rozumowaniem”. Dodatkowo testy psychologiczne wykazały, że jest ona w sposób odbiegający od przeciętnej „podatna na sugestie i uległa”. Kobieta wreszcie walczy z rakiem i ma wkrótce przejść operację, co też Canterbury Crown Court wziął znacząco pod uwagę.

Jeśli z kolei chodzi o Nicholasa Fullwooda, to jego obrońca, Rhodri James, wskazał na ogromne pragnienie oskarżonego, by jak najszybciej zjednoczyć się z rodziną. Natomiast Joe Boyd, reprezentujący Azada Ahmadiego z Allenton, Derby, powiedział, że mężczyzna ma żonę i dwójkę małych dzieci, które są od niego całkowicie zależne finansowo. Poza tym oskarżony prowadzi biznes myjni samochodowych, w którym zatrudnia siedem osób i jeśli na długo trafi do więzienia, to jego biznes na tym ucierpi, a ludzie stracą pracę.

Canterbury Crown Court wydał wyroki ws. przemytu nielegalnych imigrantów do UK

Canterbury Crown Court nie potraktował wszystkich oskarżonych w ten sam sposób i zdecydowanie przychylił się do tego, że Pamela Fullwood padła tutaj też ofiarą swojego męża. Pani Fullwood oszczędzone zostało natychmiastowe pozbawienie wolności i skazano ją na dwa lata w zawieszeniu, przede wszystkim z uwagi na czekającą ją operację i trudy związane z psychicznym poradzeniem sobie z chorobą. Mąż Pameli – Nicholas, został skazany na trzy lata więzienia, a 31-letni Ahmadi trafił za kratki na cztery lata i sześć miesięcy. - Jest dla mnie jasne, że jeśli chodzi o miejsce, w którym znajdował się pan w [całym] łańcuchu spisku między trzema oskarżonymi, pan, panie Ahmadi, stał na jego czele. Siedmiu Irakijczyków zostało nielegalnie sprowadzonych do tego kraju, a pan był ściśle zaangażowany w planowanie tego [przemytu]. Pan, panie Fullwood, był następny w kolejce po Ahmadim, ale akceptuję wszystko, co powiedział pan w celu złagodzenia [kary] i akceptuję, że był z pana strony element desperacji. Wiem, że groził panu lichwiarz, od którego pożyczył pan pieniądze, choć ostatecznie nie można usprawiedliwić pana przewinienia. Pani Fullwood, zdaję sobie sprawę, że wkrótce będzie pani miała operację i martwię się, czy będzie się ona mogła odbyć. Była pani zaangażowana w ten spisek z błędnego poczucia lojalności wobec męża. Proszę mnie nie zawieść. Ten sąd zajmuje się wieloma tego typu przestępstwami i nie chcę, żeby wracała pani do sądu w jakichkolwiek okolicznościach, zwłaszcza w sprawie tego rodzaju – uzasadnił wydane wyroki sędzia Michael Turner.

Rząd Wielkiej Brytanii jest zdeterminowany, by ukrócić nielegalną imigrację do UK

Po wydaniu wyroku przez Canterbury Crown Court, minister ds. imigracji Robert Jenrick powiedział, że rząd Wielkiej Brytanii jest „zdeterminowany, aby stawiać przed sądem gangi przestępcze, które zajmują się odrażającym przemytem ludzi”. - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje dzień i noc, aby zlikwidować sieci przemytu ludzi i stawić czoła nielegalnej migracji – dodał minister.





