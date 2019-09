Małżeństwo otrzymało dożywotni zakaz latania samolotami EasyJet, bo... kupując bilety padło ofiarą oszustwa

Fot. Getty

Kenny Rainford i Marie Rylance posiadają dom w Hiszpanii i od 14 lat regularnie latają samolotami EasyJet do Alicante. Tym razem jednak Brytyjczycy dali się namówić przyjaciółce na zakup biletów na stronie oferującej atrakcyjne zniżki, i... padli ofiarą oszustwa, za które słono zapłacili.

Tuż przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Alicante, Kenny Rainford i Marie Rylance z Wallasey (Merseyside) zostali zatrzymani. Obsługa EasyJet zarzuciła im, że chcą lecieć posługując się sfałszowanymi biletami, które zostały zakupione na inne nazwisko. W konsekwencji niczego nieświadomi Brytyjczycy nie tylko nie polecieli do swojej ukochanej Hiszpanii, ale nawet otrzymali dożywotni zakaz latania samolotami EasyJet.

Poczuliśmy się jak kryminaliści. A my czujemy się ofiarami. To nasza przyjaciółka pokazała nam tę stronę [Half Price 36522], na której dokonała ona wcześniej pomyślnej transakcji. Zadałem firmie pytanie, jak załatwiają tańsze bilety i dostałem odpowiedź, że oni je kupują masowo, gdy są w promocji, a potem je odsprzedają, co nie wydawało mi się specjalnie dziwne. Byłem bardzo uważny uzupełniając wszystkie informacje, a potem poszedłem do banku, żeby zrobić przelew na numer konta, który otrzymałem. A później dostaliśmy plan podróży – wyznał na łamach portalu „Metro” Kenny Rainford.

Ale najbardziej Brytyjczyka zabolał nie tyle zakaz wejścia na pokład konkretnego samolotu do Alicante, ale uznanie jego i jego żony za oszustów, a także nałożenie na nich dożywotniego zakazu latania samolotami EasyJet. - Latamy z EasyJet co miesiąc od 2005 roku. I nagle stajemy się dla nich po prostu przestępcami. Przedstawiliśmy im całą dokumentację, która pokazuje, co się stało i jak zostaliśmy oszukani, ale nadal znajdujemy się na liście zakazanych pasażerów – wyznał rozżalony Brytyjczyk. Na szczęście jednak, jak zaznaczył rzecznik EasyJet, przewoźnik pozostaje w bliskich kontaktach z Brytyjczykami i pracuje nad zniesieniem dla nich zakazu, do którego doszło wskutek nieporozumienia.

