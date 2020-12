Małżeństwo Brytyjczyków wygrało £115 mln na loterii EuroMillions. Połowę rozdali już na szczytne cele

Fot. Getty

Takich historii nie słyszy się zbyt często - w końcu osoby, które wygrywają duże pieniądze, raczej szybko je trwonią na własne, nie zawsze przemyślane zachcianki, niż konsekwentnie realizują jakiś cel. Ale Frances i Patrickowi Connolly – Brytyjczykom o wielkim sercu - wygrana dała możliwość niesienia skutecznej pomocy osobom potrzebującym.

Frances i Patrick Connolly stali się szczęśliwymi posiadaczami kuponu EuroMillions opiewającego na £115 mln niecałe dwa lata temu. I choć tak wielka wygrana bardzo ich zaskoczyła, to nie dali się oni jej zwariować. W ciągu zaledwie kilku godzin od momentu, gdy dowiedzieli się o wygranej, małżeństwo przystąpiło do sporządzania dokładnego planu podziału pieniędzy wśród członków rodziny oraz osoby potrzebujące (lub reprezentujące je organizacje). W ten właśnie sposób szczęśliwi zwycięzcy loterii EuroMillions wydali już ponad połowę wygranej – £60mln.

Wielkie pieniądze na cele charytatywne

Frances i Patrick Connolly rozdali część pieniędzy rodzinie (zwłaszcza trzem córkom, trzem wnukom i rodzeństwu), ale to nie były kwoty astronomiczne. Większość pieniędzy Brytyjczycy przeznaczyli jak na razie na cele charytatywne, m.in. wyposażając dzieci z uboższych rodzin w komputery lub robiąc ponad 1000 prezentów dla pacjentów w szpitalach. Poza tym małżeństwo założyło dwie organizacje charytatywne - The PFC Trust i The Kathleen Graham Foundation, inwestując w każdą po £1 mln.