Małżeństwa w UK mogą zyskać 252 funtów rocznie - jak działa Marriage Allowance?

Ile można zyskać dzięki Marriage Allowance? Kto się kwalifikuje do otrzymania "zasiłku małżeńskiego" i jakie warunki trzeba spełniać? Oto wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat!

Dodatek Marriage Allowance umożliwia parom małżeńskim lub osobom będącym w związkach partnerskich dzielenie się swoimi ulgami podatkowymi. Polega on na przeniesieniu 10% swojej osobistej ulgi podatkowej na rzecz swojego partnerowi. Jest to możliwe jeśli jeden z partnerów osiąga dochód poniżej progu ulgi osobistej w wysokości 12 570 funtów, a drugi jest podatnikiem stawki podstawowej. Oznacza to, że pary mogą obniżyć płacony podatek nawet o 252 GBP rocznie. W dodatku, oary mogą antydatować swoje roszczenia z dowolnego z czterech poprzednich lat podatkowych. W sumie mogę one być warte nawet do 1220 GBP.

Ile można zyskać dzięki Marriage Allowance?

"Marriage Allowance pozwala kwalifikującym się parom dzielić się Personal Allowance, dzięki czemu możliwe jest obniżenie podatku nawet o 252 funtów rocznie" - komentowała Angela MacDonald, zastępca dyrektora naczelnego HMRC, na łamch portalu "The Daily Mirror". "Już prawie 1,8 miliona par już korzysta z tej usługi – jest ona bezpłatna, szybka i łatwa do złożenia, wystarczy wyszukać hasło „zasiłek małżeński” na stronie GOV.UK" - dodaje.

Prawie 1,8 miliona par małżeńskich i osób w związkach partnerskich w Wielkiej Brytanii korzysta z Marriage Allowance, aby zaoszczędzić do 252 funtów rocznie na podatku dochodowym, jak pokazują najnowsze dane HM Revenue and Customs.

Kto się kwalifikuje do otrzymania "zasiłku małżeńskiego"?

Do skorzystania z Marriage Allowance mogą kwalifikować się te pary, które spełniają jeden z poniższych warunków:

niedawno zawarły małżeństwo lub związek cywilny;

jeden partner przeszedł na emeryturę, a drugi nadal pracuje;

COVID-19 spowodował zmianę zatrudnienia;

skrócenie czasu pracy sprawiło, że ich zarobki spadły poniżej dodatku Personal Allowance;

jeśli doszło do przerwy w pracy zawodowej lub urlopu bezpłatnego albo jeden z partnerów studiuje i nie zarabia powyżej wysokości Personal Allowance.

Roszczenia o zasiłek małżeński są automatycznie odnawiane co roku. Jednak pary powinny powiadomić HMRC, jeśli ich sytuacja ulegnie zmianie.

PO WSZELKIEJ DALSZE INFORMACJE W KWESTIACH MARRIAGE ALLOWENCE ODSYŁAMY NA OFICJALNE STRONY RZĄDOWE