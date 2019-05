Mało znany dodatek do emerytury dla dziadków i babć opiekujących się wnukami w UK

Dziadkowie i babcie, którzy opiekują się w Wielkiej Brytanii wnukami, są uprawnieni do pobierania dodatku do emerytury w wysokości 250 funtów rocznie. Jedynie 10 000 osób na Wyspach go otrzymuje, gdyż mało kto o nim w ogóle wie.

Według szacunków nawet milion osób starszych w Wielkiej Brytanii jest uprawnionych do dodatku do emerytury za opiekę nad wnukami, jednak pobiera go tylko 10 000 osób, gdyż większość o nim w ogóle nie wie.

Polecane: Wzrastają składki emerytalne w UK. Z naszych pensji będą potrącane większe kwoty na wyższe emerytury

Dziadkowie opiekujący się wnukami mogą liczyć na Wyspach na dodatek do emerytury w wysokości 250 funtów rocznie. Obecnie liczba osób starszych ubiegających się o niego wzrosła do 10 000 z 1 298 jeszcze parę lat temu. Ciągle jest to jednak niewielka liczba, gdyż uprawnionych może być do niego aż milion osób – podaje Royal London.

- Dobrą wiadomością jest to, że tysiące osób starszych więcej pobiera ten zasiłek, jednak liczba ta nadal jest kroplą w morzu w porównaniu ze wszystkimi, którzy są do niego uprawnieni. Opieka nad wnukami jest bardzo powszechna wśród dziadków, którzy pomagają oni w ten sposób odciążyć swoje zapracowane dzieci. Byłoby to nie w porządku, gdyby ci dziadkowie nie mieli doliczonego dodatku do emerytur. Informacja o tym, że są do niego uprawnieni, powinna być o wiele bardziej widoczna i zachęcam wszystkie rodziny wraz z dziadkami pobierającymi emerytury, którzy opiekują się wnukami, aby zainteresowali się tym tematem – powiedział dyrektor Royal London, Steve Webb.

Dodatek ma pomóc nie tylko dziadkom i babciom, ale także wujkom i ciociom opiekującym się dziećmi poniżej 12. roku życia pod nieobecność ich rodziców.

Najczęściej czytane: Wszystko co powinniście wiedzieć o emeryturze w Wielkiej Brytanii