Makabryczne zabójstwo modelki, która pozowała dla „Elle” i „Harper's Bazaar”. Policjanci znaleźli jej rozczłonkowane ciało w lodówce

Ta zbrodnia wstrząsnęła światem mody – w piątek policjanci znaleźli w jednym z mieszkań rozczłonkowane części ciała znanej modelki i influencerki. 28-latka, którą na Instagramie śledziło blisko 100 tys. obserwujących, pozowała dla takich magazynów jak „Elle”, "Vogue"czy "Harper’s Bazar", a jeszcze w zeszłym miesiącu wystąpiła w pokazie Valentino w Paryżu.

Makabryczne zabójstwo znanej modelki





Mogłoby się wydawać, że 28-letnia Abby Choi z Hongkongu miała w życiu już wszystko - była rozpoznawalną postacią w świecie modelingu, zapraszaną na sesje zdjęciowe w takich magazynach jak jak „Elle”, "Vogue", "L’officiel" czy "Harper’s Bazar" i na najbardziej prestiżowe pokazy mody, żeby wymienić tylko ostatnie pokazy mody Elie Saab w Paryżu i Valentino. Dodatkowo konto Choi na Instagramie śledziło blisko 100 000 ludzi. Niestety, w zeszły piątek, po dwóch dniach poszukiwań, policjanci znaleźli rozczłonkowane ciało modelki w jednym z mieszkań w dzielnicy Tai Po w Hongkongu. W lodówce znajdowały się nogi ofiary, a garnki z zupą zawierały ludzką tkankę. Na miejscu zbrodni, jak przekazał mediom nadkomisarz Alan Chung, funkcjonariusze natrafili także na „maszynki do mielenia mięsa, piłę łańcuchową, tasak, płaszcze przeciwdeszczowe, rękawice oraz maski”. Początkowo policjanci nie byli w stanie zlokalizować pozostałych części ciała denatki, w tym jej głowy, torsu oraz rąk, w związku z czym do poszukiwań zaangażowano także policyjnych nurków, którzy przystąpili do przeczesywania okolicznych wód. W niedzielę służbom udało się odnaleźć kolejne fragmenty ciała modelki, w tym odciętą głowę kobiety i fragment jej klatki piersiowej.

Aresztowano pierwszych podejrzanych w sprawie zabójstwa modelki

W sprawie makabrycznej zbrodni na znanej modelce z Hongkongu dokonano już pierwszych zatrzymań. W sobotę zatrzymany został pod zarzutem morderstwa były mąż Abby Choi - 28-letni Alex Kwong. Następnie funkcjonariusze aresztowali także brata Alexa - Anthony'ego Kwonga i jego ojca - Kwonga Kau, którzy również usłyszeli zarzut morderstwa. Matce Alexa Kwonga, Jenny Li, śledczy postawili zarzut utrudniania śledztwa, a najnowsze wiadomości są takie, że w sprawie zatrzymano również piątą osobę - 47-letnią kobietę, która może być kochanką byłego teścia Choi. Z nieoficjalnych wiadomości wynika też, że Alex Kwong próbował uciec z Hongkongu motorówką, a także że w chwili zatrzymania miał przy sobie pół miliona dolarów hongkońskich w gotówce i kilka luksusowych zegarków o łącznej wartości 4 mln dolarów hongkońskich (łącznie było to ponad 2,5 mln zł).



