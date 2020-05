Makabryczne odkrycie policji: Dwoje Brytyjczyków niosło w walizce ludzkie zwłoki

Fot. Getty

Policja aresztowała na granicy Anglii i Walii kobietę i mężczyznę, którzy szli wzdłuż drogi i którzy prawdopodobnie nieśli walizkę z ludzkimi zwłokami w środku. W okolicy, w której dokonano aresztowania, funkcjonariusze mieli także znaleźć pozostałe części ciała denata.

Do tego makabrycznego odkrycia doszło wczoraj późnym wieczorem, ok. godz. 23:30, na obszarze Forest of Dean. Patrol policji miał przyuważyć na drodze dwójkę ludzi niosących ciężką walizkę, a po weryfikacji jej zawartości miał odkryć w środku ludzki tors. 20-paroletnia kobieta pochodząca z Birmingham i 30-paroletni mężczyzna pochodzący z Wolverhampton zostali natychmiast zatrzymani i przewiezieni do aresztu.

Po odkryciu zawartości walizki policja natychmiast wszczęła śledztwo

Policja Gloucestershire bezzwłocznie rozpoczęła śledztwo, zablokowała pobliskie drogi i oddzieliła spory obszar na obrzeżach Coleford (miasta położonego na zachodnim krańcu Forest of Dean) w celu jego dokładnego przeszukania. - Ze względu na trwające dochodzenie policyjne na drodze A4136 między Monmouth a Coleford pojawiły się blokady oraz strażnicy. Wczoraj wieczorem, we wtorek 12 maja, niedługo po 23:30, oficerowie odkryli podejrzane szczątki ludzkie. Blokady prawdopodobnie pozostaną na miejscu przez resztę dnia, podczas gdy dochodzenie ma na celu ustalenie, co się wydarzyło. Prowadzone są też dalsze badania identyfikacyjne szczątków – poinformował rzecznik Gloucestershire Police. I dodał: - Kobieta z Birmingham, w wieku 20-paru lat i mężczyzna z Wolverhampton, w wieku 30-paru lat, zostali aresztowani pod zarzutem morderstwa.

Z doniesień lokalnej prasy wynika, że funkcjonariusze odkryli na odgrodzonym terenie kolejne części ciała (informacja ta nie została jednak dotychczas potwierdzona przez policję). Wiadomo natomiast,że w okolicy Stowfield Quarry postawione zostały trzy duże namioty.