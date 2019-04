Maj w UK zapowiada się ciepło i słonecznie. Temperatura może podskoczyć do 28 st. C!

Fot. Getty

Dla wszystkich miłośników wysokich temperatur i słonecznych kąpieli mamy świetne wiadomości – w ciągu najbliższych kilku tygodni Wielka Brytania znajdzie się w strefie wyżu, który przyniesie ciepłą, a miejscami nawet upalną pogodę. Meteorolodzy prognozują, że z końcem maja słupki rtęci pokażą nawet 28 st. C!

Gorące powietrze nadciągnie nad Wielką Brytanię znad Hiszpanii. Meteorolodzy przewidują, że znacząca zmiana pogody będzie na Wyspach odczuwalna już w długi weekend, gdy słupki rtęci pokażą w niektórych regionach UK nawet 26 st. C. Ale to ma być tylko zapowiedź pięknej pogody, która czeka mieszkańców Wysp w drugiej połowie maja i w kolejny długi weekend (Bank Holiday 27 maja), kiedy temperatura powietrza może podskoczyć nawet do 28 st. C.

Zapowiedzią dobrej, wiosennej pogody w UK, była już przerwa wielkanocna, w trakcie której temperatury biły prawdziwe rekordy. Dość powiedzieć że w mieście Gosport w hrabstwie Hampshire słupki rtęci podskoczyły w tym czasie do 25,5 st. C. Najpiękniejszą pogodą w nadchodzący długi weekend będą się cieszyć mieszkańcy Anglii południowej, dlatego na plażach w Brighton czy Hove należy się spodziewać w tym czasie prawdziwych tłumów. Nieco gorzej będzie na północy i na zachodzie UK, gdzie temperatury będą odrobinę niższe i gdzie może sporadycznie popadać.

- [Z pogodą] jest tak jak z obstawianiem wyścigów koni – to nie znaczy, że inne wyniki są niemożliwe, ale po rozważeniu sytuacji na trzy najbliższe miesiące mamy znacznie większą szansę na pogodę cieplejszą niż zazwyczaj. To jeszcze niekoniecznie oznacza same upalne dni, bo na przykład możemy mieć znacznie chłodniejsze noce – doprecyzowała Sarah Kent z Met Office.



