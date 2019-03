Maczeta kontra kij bejsbolowy - NIEZWYKŁA bójka w Londynie [wideo]

Ot, dzień jak co dzień w Londynie. Sprzeczka na drodze przeradza się w kłótnię, która szybka zamienia się w prawdziwą walkę z użyciem niebezpiecznych narzędzi - maczety i kija bejsbolowego.

Brockley, południowo-wschodnia część Londynu, zegar wskazuje godzinę 15. To ładny, jasny dzień w brytyjskiej stolicy, ale jak się okazuje nie będzie on spokojny. Na ulicy położonej przy osiedlu domków jednorodzinnych dochodzi do sprzeczki dwóch kierowców. Kłócą się, krzyczą, nie do końca wiadomo co jest przyczyną ich konfliktu, ale eskaluje on coraz bardziej.

Wreszcie, jeden z mężczyzn, ten który siedział za kierownicą Audi, sięga po kij bejsbolowy. Rusza w kierunku osoby kierującej Mercedesem z wiadomym zamiarem, ale nie spodziewa się, że jego przeciwniki jest również "uzbrojony" - kontratakuje maczetą. Jak skończyła się tak "walka"? Zobaczcie sami:

Warto dodać, że sprawą zajęła się londyńska policja. Oficerowie zostali wezwani na miejsce zdarzenia i aresztowano jednego z mężczyzn. Jak się okazało był on w posiadaniu małego arsenału. W jego samochodzie znaleziono między innymi broń palną!

