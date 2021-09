Nowe połączenie kolejowe Londyn-Edynburg: ceny biletów zaczynają się od 15 funtów

Fot: Wikimedia Commons

Nowy "budżetowy" przewoźnik kolejowy uruchamia połączenie pomiędzy Londynem, a Edynburgiem. Ceny biletów na podróż pomiędzy stolicą UK, a stolicą Szkocji mają zaczynać się od zaledwie 15 funtów.

Linie kolejowe Lumo należące do spółki First Group uruchamiają połączenie na trasie głównej linii East Coast, które biegnie od Londynu do Edynburga. Pierwsze przejazdy mają odbyć się już 25 października 2021 roku, a jak podaje lokalny portal "The Evening Standard" przez pierwsze kilka tygodni pociągi Lumo będą kursować między londyńskim King's Cross a dworcem Waverley w Edynburgu cztery razy dziennie. W pierwszym kwartale 2022 roku liczba ta wzrośnie do 10 kursów dziennie. Atutem nowych linii ma być cena biletów. Cennik podróży z brytyjskiej stolicy do szkockiej stolicy zaczyna się od (zaledwie!) 15 funtów.

Tanie podróżowanie pociągiem

Lumo nie ukrywa, że będzie walczyć o klienta niskimi cenami. Aż 60 procent wszystkich biletów ma kosztować nie więcej niż 30 funtów. Najniższa cena biletu w jedną stronę do Edynburga wyniesie 14,90 GBP, a najwyższa cena w sprzedaży wyniesie 69 GBP. Ceny biletu powrotnego zaczynać się będą od 29,80 GBP. Wszystkie bilety wykupione do jednego dnia przed podróżą będą kosztować podróżnych 19,90 GBP lub mniej w okresie między 25 października a 1 grudnia.

Plany w ramach nowego przedsięwzięcia są ambitne - Lumo chce przewozić ponad milion pasażerów rocznie! Tabor używany do transportu na trasie Londyn-Edynburg ma być w pełni elektryczny. Aspekt ekologiczny ma przyciągnąć zatem tych, którym zależy na ochronie środowiska i nie chcą zwiększać swojego śladu węglowego podróżując samolotem.

Z Londynu do Edynburgu za 15 funtów

"Podróże po Wielkiej Brytanii nie powinny kosztować fortuny i z pewnością nie powinna płacić za nie planeta. Bez względu na preferowany środek transportu, prawdopodobnie będziemy bardziej przystępni cenowo i przyjaźniejsi dla ekologii, niż nasza konkurencja" - skomentowała Helen Wylde, dyrektor zarządzająca Lumo. "Uważamy, że każdy ma prawo do podróżowania z klasą. Umożliwiamy naszym klientom dokonywanie ekologicznych wyborów w tym zakresie. Są one naprawdę przystępne cenowo (...)" - uzupełniała.