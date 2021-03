„Ludzie znów wyjadą na wakacje” - Michael O'Leary jest dobrej myśli w kwesti wznowienia lotów przez Ryanair

Fot. Getty

W porannym programie „Good Morning Britain” na antenie ITV szef Ryanaira zaznaczył, że z optymizmem patrzy w przyszłość w kwestii wznowienia lotów w miesiącach letnich. Michael O'Leary doprecyzował, że jego zdaniem samoloty Ryanair będą już od czerwca bez żadnych ograniczeń latały do Hiszpanii, Portugalii i Grecji.

Michael O'Leary przyznał na łamach „Good Morning Britain”, że jego zdaniem, wraz z postępem szczepień, zniesione zostaną latem restrykcje w zakresie podróżowania do przynajmniej kilku państw Europy południowej. Szef Ryanaira dodał, że o ile rezerwowanie wakacji w kwietniu i maju jest jeszcze dość ryzykowne, to planowanie wakacji na czerwiec, lipiec i sierpień wydaje się jak najbardziej uzasadnione. - Z pewnością nierozsądne byłoby rezerwowanie biletów w kwietniu i maju. Jednak z uwagi na zbliżające się wakacje szkolne w czerwcu, lipcu i sierpniu, a także dzięki prowadzonemu z powodzeniem programowi szczepień, któremu przewodzi Wielka Brytania, Europa, jak sądzę, szybko nadrobi zaległości w kwietniu i maju, szczególnie, gdy na rynek trafi szczepionka Johnson&Johnson – stwierdził z pełnym przekonaniem szef Ryanaira. I dodał: - Myślę, że zniesione zostaną wszystkie ograniczenia dotyczące lotów krótkodystansowych między Wielką Brytanią i Hiszpanią, Wielką Brytanią i Portugalią oraz Wielką Brytanią i Grecją. W zeszłym tygodniu ogłosiliśmy uruchomienie pod koniec maja 26 nowych tras, abyśmy mogli przewieźć ludzi z Wielkiej Brytanii do takich miejsc jak Korfu, Santorini czy Ibiza. Nadchodzą szczepionki, ludzie jadą na wakacje!

Czy zostaną wprowadzone szybkie testy na koronawirusa?

Linie lotnicze wzywają także władze poszczególnych państw do wprowadzenia szybkich testów na koronawirusa, które umożliwią ludziom swobodne podróżowanie. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. The International Air Transport Association (IATA) opublikowało badania, z których wynika, że szybkie testy na Sars-CoV-2 mogą mieć taką samą skuteczność, co obowiązująca obecnie polityka 10-dniowej kwarantanny. Przewoźnicy skarżą się też, że obowiązek uzyskania przed wylotem negatywnego testu PCR „utrzymuje branżę lotniczą na kolanach”, z uwagi na „koszt i czas potrzebny do wykonania tego bardziej skomplikowanego testu laboratoryjnego”.