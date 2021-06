Ludzie są zbyt szczęśliwi na furlough, żeby szukać nowej pracy - ostrzegają przedstawiciele brytyjskich przedsiębiorców

Fot. Getty

Brytyjscy przedsiębiorcy narzekają na niedobór pracowników. Wskazują, że zamiast szukać nowego zatrudnienia, mieszkańcy UK wolą zostać na furlough.

Przedstawiciele brytyjskich przedsiębiorców alarmują, że obecnie w niektórych sektorach gospodarki brakuje rąk do pracy, ale mieszkańcy UK są często niechętni do poszukiwania nowego zatrudnienia - ze względu na wygodę, jaką daje im furlough.

Ludzie są zbyt szczęśliwi na furlough, żeby szukać nowej pracy?

Osoby wysłane przez pracodawców na przymusowe urlopy z powodu pandemii, otrzymują 80 proc. swojego zwykłego wynagrodzenia i jednocześnie są tymczasowo zwolnione z wypełniania obowiązków zawodowych. Program furlough jest finansowany ze Skarbu Państwa, a jego celem jest ochrona miejsc pracy w czasie pandemii. Według oficjalnych danych ze stycznia 2021, na początku furlough przebywało 4,9 mln brytyjskich pracowników. Z kolei wstępne dane z lutego wskazują, że liczba ta spadła nieznacznie do 4,7 mln, a z końcem marca na furlough miało nadal przebywać 4,2 mln osób w UK.

O problemie związanym z wpływem programu furlough na obecny niedobór siły roboczej w niektórych sektorach gospodarki UK, wypowiedzieli się przedstawiciele brytyjskich przedsiębiorców w programie BBC Radio 4 Today. Szczególne niedobory pracowników odnotowuje obecnie sektor hotelarski i gastronomiczny, które powoli wracają do życia po miesiącach lockdownu.

Suzanne Caldwell, dyrektor zarządzająca Cumbria Chamber of Commerce, jest zdania, że program furlough przyczynił się spadku motywacji do zmiany pracy - motywacji normalnie towarzyszącej wielu pracownikom. Suzanne Caldwell mówiła w BBC: „Wielu - zwłaszcza przemysłowców - informuje, że ludzie przebywają na furlough i są całkiem w zadowoleni z 80 proc. swojej pensji, a zatem nie szukają pracy”. Według wypowiedzi przedsiębiorców, aktualnie osoby wysłane na furlough okazują się często zbyt zadowolone ze swojej obecnej sytuacji, by myśleć o jakiejkolwiek zmianie - mimo że otrzymują obniżone do 80 proc. wynagrodzenie, jest to dla nich sytuacja wygodniejsza, niż szukanie nowej pracy.