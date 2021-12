Ludzie rezygnują z latania. Samolot z Gatwick do Hiszpanii odleciał prawie pusty przez zmiany w podróżowaniu

Jeden z pasażerów samolotu lecącego z Gatwick do Hiszpanii zrobił zdjęcie z pokładu easyJet, na którym znajdowało się zaledwie od 40 do 50 podróżnych. Okazuje się, że nie tylko spadła liczba rezerwacji, ale nawet ci, którzy mają wykupione loty, rezygnują z nich w obawie przed problemami związanymi ze zmianami dla podróżnych po powrocie.

W weekend brytyjski rząd poinformował, że podróżni w wieku 12 i starsi będą musieli przedstawić negatywny test PCR lub test antygenowy zrobiony maksymalnie 48 godzin przed przyjazdem do UK. Zasada ta wprowadzona po tym, jak 11 afrykańskich krajów trafiło na reaktywowaną listę red, weszła w życie o godzinie 04:00 we wtorek.

COVID UPDATE



In light of the most recent data we are taking further action to slow the incursion of the Omicron variant.



From 4am Monday, only UK/Irish citizens & residents travelling from Nigeria will be allowed entry and must isolate in a managed quarantine facility. 1/3