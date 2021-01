„Ludzie, ich mentalność, to zupełnie nie dla mnie” - Polka o nieudanym powrocie do kraju

Polacy od wielu lat mieszkający w Wielkiej Brytanii zastanawiają się nad powrotem do kraju. Jednak co mają do powiedzenia ci, którzy wyjechali do Polski i zdecydowali się na ponowny przyjazd na Wyspy?

Od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania wprowadza nową restrykcyjną politykę imigracyjną, która będzie dotyczyć głównie przyjezdnych, jednak imigranci z UE obecnie mieszkający na Wyspach także muszą zadbać o zachowanie swoich obecnych przywilejów. Czy dopasowywać się do nowej rzeczywistości, czy może wrócić do Polski? Pytanie to zadaje sobie na Wyspach wielu naszych rodaków.

Wracać do Polski czy zostać?

Na grupach na FB wiele jest pytań Polaków żyjących na Wyspach o to, czy warto wracać do Polski. Kierowane są one oczywiście do osób mających doświadczenie w temacie. Jakie słyszymy zatem najczęstsze odpowiedzi?

Na jednej z grup pewna rozmówczyni napisała, że po 20 latach w Wielkiej Brytanii wróciła do Polski – dokładnie rok temu i nadal nie ma pracy, w styczniu planuje z kolei powrót do Londynu. W uzasadnieniu swojej decyzji tłumaczy: „Może to był zły okres pandemia itd. Ale naprawdę jest mi ciężko (ludzie, ich mentalność to zupełnie nie dla mnie) (…) Polski naród jest bardzo podzielony i to czuć nawet w wielkich miastach. Zrobiło się trochę jak w Iranie, wszędzie się szepce za zamkniętymi drzwiami. Jest mi duszno. Chce do domu”.

Inna osoba napisała: „Zjechałam z mężem i dziećmi do PL 5 lat temu. Wytrzymaliśmy tam 9 miesięcy i powrót do UK. Chcieliśmy spróbować życia w PL, niestety nie udało się, a spróbowaliśmy i wiemy, że tu, w UK jest nasze miejsce”.

Kim są polscy emigranci?

Powroty do Polski bywają bolesne, jednak ponowny wyjazd do Wielkiej Brytanii uświadamia nam, że nie należymy też w stu procentach do UK, nie potrafimy się w pełni określić. Jedna z rozmówczyń podsumowuje to następująco: „My EMIGRANCI jesteśmy bardzo rozbitymi dziećmi. Nie należymy już do PL i polskiego społeczeństwa, ale tęsknimy. Również nigdy nie będziemy English... Takie to już życie emigranta”.