Ludzi nie stać na czynsz. Wydajemy na niego ponad 28 proc. swoich zarobków

Według danych opublikowanych przez BBC – przeciętny najemca w UK wydaje obecnie ponad 28 proc. swojej pensji (przed opodatkowaniem) na czynsz. Oznacza to, że wydajemy teraz na wynajem mieszkania, czy domu więcej niż w ciągu ostatnich 10 lat.

W związku z kryzysem i wzrostem stóp procentowych średnie czynsze na Wyspach poszybowały w górę o 10,4 proc. w ciągu uroku, w wyniku czego coraz mniej osób może pozwolić sobie na wynajem.





Coraz trudniej znaleźć mieszkanie na wynajem, na jakie nas stać

BBC opisuje historię Chrisa Warda i jego dziewczyny, którzy twierdzą, że mają trudności ze znalezieniem mieszkania do wynajęcia w Londynie, mimo miesięcznego budżetu na ten cel w wysokości 1750 funtów.

- Nie mam samochodu, nie jeżdżę na wakacje, nie mogę oszczędzać na dom. Istnieje wsparcie dla najuboższych, ale młodzi pracownicy również borykają się teraz z trudnościami – skarżył się BBC 31-latek.

Czynsze rosną szybciej niż wynagrodzenia

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez BBC – czynsze rosną w Wielkiej Brytanii już od prawie dwóch lat szybciej niż płace. Przekłada się to na sytuację, w której przystępność cenowa dotycząca wynajmu jest najniższa od dekady.

Obecnie czynsze stanowią zazwyczaj 28,3 proc. dochodu, w porównaniu ze średnią 27 proc. w ciągu ostatnich 10 lat. Oczywiście procent dochodu, który pochłania czynsz, różni się w przypadku różnych regionów, nawet w Londynie.

Mimo że szczęśliwcy mający stałą kwotę za wynajem nie zauważyli różnicy, to prawda jest taka, że czynsze w ciągu ostatniego roku w Wielkiej Brytanii znacząco wzrosły. Najbardziej jest to widoczne w przypadku osób podpisujących nowe umowy najmu i przeprowadzających się do innej nieruchomości.

Sytuacja ta wynika również z presji dotyczącej wzrostu oprocentowania kredytów hipotecznych, z jakim borykają się właściciele nieruchomości.

W kwietniu czynsze w Londynie były o 13,5 proc. wyższe niż przed rokiem, w Szkocji o 13,1 proc., z kolei w północno-zachodniej Anglii o 10,5 proc.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Podano przyczyny śmierci członków polskiej rodziny z Londynu

Co wydarzyło się w Nottingham? Podano tożsamość trzech ofiar

Rodzina wybrała się na wakacje all-inclusive. W pokoju hotelowym przeżyli szok

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!