Lubisz sporty wodne i chciał(a)byś się w nich podszkolić? Polska szkoła kitesurfingu w UK zaprasza!

Standup paddleboarding to z kolej sport jak najbardziej wodny, polegający na pływaniu po wodzie na desce, gdzie rolę napędu pełni wiosło. Standup paddle boarding, znany też jako SUP, jest idealnym sportem na początek przygody z morskim środowiskiem lub w bezwietrzne dni.

Standup paddleboarding to z kolej sport jak najbardziej wodny, polegający na pływaniu po wodzie na desce, gdzie rolę napędu pełni wiosło. Standup paddle boarding, znany też jako SUP, jest idealnym sportem na początek przygody z morskim środowiskiem lub w bezwietrzne dni.