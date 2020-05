Loty samolotem zdrożeją o ponad 50 proc. jeśli na pokładzie zostaną wprowadzone zasady dystansu społecznego

Fot. Getty

Linie lotnicze na całym świecie przygotowują się do wznowienia regularnej siatki połączeń po zakończeniu ścisłego lockdownu. Eksperci ostrzegają jednak, że jeśli przewoźnicy będą musieli wprowadzić na pokładzie reguły dystansu społecznego, to ceny biletów lotniczych poszybują dramatycznie w górę.

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (International Air Transport Association, IATA) nie popiera rozwiązań polegających na wprowadzeniu w samolotach zasad dystansu społecznego (a zatem utrzymania 1-2-metrowej odległości między pasażerami). Eksperci IATA twierdzą, że ryzyko złapania koronawirusa na pokładzie jest bardzo niskie, a to z uwagi na system zaawansowanych filtrów, które na bieżąco oczyszczają powietrze w samolocie. Na potwierdzenie tej tezy IATA przywołuje dwa loty z początku epidemii – jeden z Chin do Kanady, a drugi z Chin do USA, w trakcie których niektórzy pasażerowie mieli objawy charakterystyczne dla COVID-19. W obu przypadkach ustalono, a stało się to na podstawie śledzenia stanu zdrowia pasażerów obecnych na pokładzie przez kolejne dwa tygodnie, że nie doszło do żadnych nowych zachorowań.

IATA ostrzega przed znaczącym wzrostem cen

Eksperci IATA zwracają uwagę na fakt, że pozostawienie w samolocie wolnego, środkowego miejsca w rzędzie, zmniejszy maksymalną ładowność samolotu do 62 proc. (średnia ładowność dla osiągnięcia rentowności wynosi 77 proc.). W związku z tym linie lotnicze, aby powetować sobie straty, będą musiały znacząco zwiększyć cenę dostępnych biletów. Podwyżka może wynieść między 43 a 54 proc., a to wielu ludziom może zamknąć, przynajmniej na jakiś czas, drogę do latania. Zamiast zatem wprowadzać radykalne rozwiązania, stowarzyszenie proponuje stosowanie powszechnych środków bezpieczeństwa, takich jak choćby kontrolowanie temperatury u pasażerów, pracowników lotniska i załogi samolotów, boarding umożliwiający zachowanie dystansu między pasażerami czy ograniczenie możliwości poruszania się po pokładzie w trakcie lotu.