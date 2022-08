Lotnisko w Radomiu reaktywowane. Dokąd polecimy i kiedy?

Fot. Unsplash

Ponowne otwarcie polskiego lotniska w Radomiu stało się faktem. Znane są już pierwsze trasy, z których będzie można korzystać od przyszłego roku. Czy port w Radomiu stanie się dobrą alternatywą dla warszawskiego lotniska Chopina?

W sezonie wiosna-lato 2023 lotnisko w Radomiu uruchomi pierwsze trasy. Jak na razie podpisano umowę z jednym przewoźnikiem, jednak prawdopodobnie niebawem pojawi się ich więcej - a wraz z nimi kolejne trasy.

Wizz Air wprowadził nowy bagaż rejestrowany. Co się zmieniło?

Pierwszym przewoźnikiem, który już z pewnością będzie latał z lotniska w Radomiu od przyszłego roku, są Polskie Linie Lotnicze LOT. W przyszłoroczne wakacje polski przewoźnik poleci z Radomia do Paryża, Rzymu i Kopenhagi. Z wstępnych informacji wynika, że loty będą odbywać się na tych trasa trzy razy w tygodniu.

Nowy kierunek z Polski do Londynu. Skąd i od kiedy polecimy?

Rzeczniczka Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” Anna Dermont, w komunikacie na temat reaktywacji lotniska w Radomiu cytowanym przekazała:

„Lotnisko Warszawa-Radom zyskuje dziś pierwszego przewoźnika. Jesteśmy dumni, że są to Polskie Linie Lotnicze LOT. Kierunki zaproponowane przez PLL LOT to idealne miejsca docelowe, zarówno w celach służbowych jak i turystycznych. Bardzo się cieszymy, że nasz narodowy przewoźnik zobaczył potencjał wśród pasażerów z regionu oraz samego radomskiego portu. My postaramy się, aby radomskie lotnisko polubili pasażerowie i chętnie z niego latali”.