Lotnisko w Manchesterze ponawia apel do pasażerów. Na miejscu trzeba być dokładnie 3 godziny przed lotem

Fot. Getty

W związku z nadchodzącym szczytem sezonu wakacyjnego, lotnisko w Manchesterze przypomina pasażerom o najważniejszych zasadach, mającym zminimalizować ryzyko utrudnień dla podróżnych. Jedną z kluczowych reguł jest to, aby na miejsce nie przybyć ani za wcześnie, ani za późno.

Trzecie co do wielkości brytyjskie lotnisko ponawia apel do pasażerów w celu minimalizacji ryzyka powtórki chaosu, którego mieliśmy nieprzyjemność doświadczać na początku sezonu urlopowego 2022. Manchester Airport spodziewa się, że przed końcem wakacji obsłuży jeszcze ponad 3,5 miliona pasażerów. Prognozy te oznaczają, że największy ruch pasażerski od początku pandemii wciąż jest dopiero przed nami.

W związku z oczekiwanym szczytem sezonu letniego, mającym przypaść na drugą połowę wakacji, lotnisko w Manchesterze przypomina podróżnym, aby dotarli na lotnisko nie później i nie wcześniej niż trzy godziny przed planowanym startem swojego samolotu. Przestrzeganie tej zasady - oraz dwóch innych, które wyjaśniamy na końcu tego artykułu - przez wszystkich pasażerów ma być kluczowe dla minimalizacji ryzyka długich kolejek i ogólnego chaosu na lotnisku w tym gorącym okresie.

W ostatnich dniach lotnisko w Manchesterze ujawniło, że w lipcu tego roku aż 92 proc. podróżnych przeszło kontrolę bezpieczeństwa w czasie krótszym niż 30 minut, a w ostatnim tygodniu lipca było to już 95 proc. - przy czym ponad 75 proc. w czasie krótszym niż 15 min. Wyniki te wskazują na wyraźną poprawę w stosunku do czerwca.

Ponadto, lotnisko zwraca uwagę na fakt, że udaje mu się zrekrutować coraz więcej nowych pracowników. W komunikacie dyrektora operacyjnego Manchester Airport, Iana Costigana, cytowanym przez magazyn CovenrtyLive, czytamy:

„Podczas gdy zbliżamy się do szczytu sezonu letniego, chcieliśmy przekazać pasażerom aktualne informacje. Od kwietnia osiągnęliśmy ogromne postępy, ponieważ od początku roku 600 osób rozpoczęło pracę w ochronie, a kolejne 280 oczekiwało na przejście kontroli i rozpoczęcie pracy. (…) Ponieważ nasza rekrutacja trwa i coraz więcej osób dołącza do pracy, do jesieni powinniśmy wrócić do lepszej sytuacji, której ludzie oczekują od lotniska w Manchesterze, a latem 2023 roku będziemy już w znacznie lepszym miejscu.

Chciałbym podziękować wszystkim naszym pasażerom za wybór Manchesteru i życzyć wszystkim wspaniałych letnich wakacji. Chciałbym również podziękować całemu personelowi, który pracuje na lotnisku w Manchesterze, który przyczynia się do naszego powrotu do zdrowia i powrotu naszych pasażerów do podróżowania po największym kryzysie, z jakim zmagała się nasza branża”.