Lotnisko Heathrow zaoferowało pracownikom pochodzącym z UE pomoc finansową po Brexicie. Zachęca innych do zrobienia tego samego

Największe brytyjskie lotnisko zamierza udzielić pomocy finansowej swoim pracownikom pochodzącym z UE po Brexicie, aby dać większe poczucie bezpieczeństwa tym, którzy pełnią dla nich „istotną rolę” oraz aby zachęcić inne brytyjskie firmy do zrobienia tego samego.

Szefostwo lotniska Heathrow zamierza zaoferować tysiącom swoich pracowników pochodzących z krajów UE pomoc finansową, aby w ten sposób zagwarantować im w pewnym stopniu możliwość pozostania w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Dyrektor wykonawczy lotniska powiedział „Sky News”, że jest świadomy tego, iż jego pracownicy będą musieli poradzić sobie z „wyjątkowo stresującą” sytuacją.

Aby wesprzeć swoich pracowników Heathrow zamierza przeznaczyć setki tysięcy funtów na pomoc dla nich w aplikowaniu o status osoby osiedlonej (settled status), który da im gwarancję zachowania swoich praw po Brexicie. Szacuje się, że do 2 600 pracowników lotniska może składać wnioski o settled status.

Dyrektor wykonawczy, John Holland-Kaye powiedział, że planuje „dać wsparcie ludziom, którzy odgrywają ważną rolę” w funkcjonowaniu Heathrow.

- Doświadczamy wiele niepokoju. Ludzie muszą podjąć decyzje dotyczące ich rodzin, mieszkań oraz szkół. Ma to ogromny wpływ na ich życie i wywołuje dużo niepokoju. To wyjątkowo stresujące dla nich – jak możesz w pełni zaangażować się w pracę każdego dnia, jeśli obawiasz się o te kwestie. Ponadto są to ważni pracownicy w naszym zespole. Odgrywają bardzo istotną rolę w naszym międzynarodowym biznesie (…).

Jesteśmy największym brytyjskim lotniskiem i jeszcze się rozbudowujemy. Podczas gdy opuszczamy UE nadal bardzo potrzebujemy międzynarodowego wsparcia ze strony tych ludzi pracujących u nas i przyczyniających się do naszego sukcesu.

Dlatego uważamy, że jako odpowiedzialny pracodawca jakim jest Heathrow, musimy stanąć za nimi, nie tylko aby chronić swój zespół, ale by zachęcić inne firmy do zrobienia tego samego - powiedział Holland-Kaye.

