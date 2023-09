Życie w UK Lotnisko Gatwick wprowadza ograniczenia w liczbie przylotów i odlotów

Na lotnisku Londyn-Gatwick wprowadzono dzienny limit lotów ze względu na braki kadrowe wśród pracowników zajmujących się kontrolą ruchu lotniczego. W jaki sposób ta decyzja przekłada się na funkcjonowanie tego stołecznego portu lotniczego?

W tym tygodniu na lotnisku Londyn-Gatwick będzie odbywać się tylko 800 odlotów i przylotów dziennie. Limit zaczął obowiązywać od dnia wczorajszego, od poniedziałku 25 września 2023 i będzie obowiązywać do zbliżającej się niedzieli, 1 października 2023. „Trudna decyzja” została podjęta, ponieważ prawie jedna trzecia personelu kontroli ruchu lotniczego jest niedostępna z różnych powodów związanych ze zdrowiem. 30% personelu znajduje się na zwolnieniach lekarskich.

Jak czytamy na łamach portalu informacyjnego „Metro”, wprowadzone ograniczenia oznaczają, że w środę będzie o około 29 lotów mniej, w czwartek o 40, w piątek o 65 i w sobotę o 30 mniej. W sumie do skutku nie dojdzie 160 połączeń. Ograniczenia mają usprawnić pracę na lotnisku oraz zapobiec odwołaniom lotów w ostatniej chwili.

Odwołane loty na Gatwick

— To była trudna decyzja — komentuje Stewart Wingate, dyrektor naczelny Gatwick. — Działania, które dzisiaj podjęliśmy, oznaczają, że linie lotnicze mogą oferować niezawodne programy lotów, co daje pasażerom większą pewność, że nie spotkają ich odwołania w ostatniej chwili — dodaje.

Dyrektor Wingate na antenie BBC przeprosił wszystkich, których dotkną te utrudnienia. Zaznaczał także, iż jest „bardzo sfrustrowany” w obliczu tej sytuacji. Według brytyjskich mediów najwięcej „straconych lotów” odnotuje EasyJet. Mocno ucierpią także Ryanair i British Airways.

Co jest przyczyną tej sytuacji?

W obecnej sytuacji wszystkim pasażerom zaleca się sprawdzenie u linii lotniczych, czy problem dotyczy ich lotów. Tanie linie lotnicze EasyJet już zapowiedziały, że powiadomią wszystkich klientów, których loty z Gatwick zostały odwołane. Na co mogą liczyć? Pasażerowie otrzymają informacje o możliwościach zmiany rezerwacji lub uzyskania zwrotu pieniędzy.

Przypomnijmy, to nie pierwsze problemy związane z systemem kontroli lotów w UK. 28 sierpnia 2023 doszło do poważnej awarii systemu kontroli ruchu lotniczego. W godzinach południowych odwołano ponad 500 lotów z i do Wielkiej Brytanii. W sumie odwołano 232 loty wychodzące i 271 przychodzących. Razem to około 8 proc. wszystkich lotów z UK i 9 proc. oczekiwanych przylotów do UK. Efekty tej usterki dawały o sobie znać przez kolejne 12 godzin. Jeszcze większe problemy wystąpiły kolejnego dnia, 29 sierpnia. Wówczas odwołano 790 lotów z UK i 785 do UK (około 27 proc. wszystkich podróży tego typu).

Na co mogą liczyć poszkodowani pasażerowie?

Awaria, która miała miejsce podczas Bank Holiday, była efektem niezwykłego zbiegu okoliczności. To przypadek „jeden na 15 milionów”, jak ujął to Martin Rolfe, szef Nats. „Niezwykle rzadki splot okoliczności” w tym przypadku polegał na pojawieniu się dwóch identycznych nazw, ale oddzielnymi znacznikami punktów orientacyjnych poza przestrzenią powietrzną Wielkiej Brytanii. Taka sytuacja nie miała miejsce w przypadku ponad 15 milionów lotów przetworzonych przez system w przeciągu ostatnich pięciu lat.

Dyrektor Rolf zaznacza, że w obliczu tej usterki system „zachował się” tak, jak „został zaprojektowany, to znaczy bezpiecznie uległ awarii, gdy otrzymał dane, których nie może przetworzyć”. Wyłączenie się systemu kontroli ruchu lotniczego automatycznie w ciągu zaledwie kilku sekund po wystąpieniu niezwykle rzadkiego błędu stanowi część architektury tego systemu.

To nie pierwsze problemy z systemem kontroli lotów…

Jak wynika ze wstępnego raportu przygotowanego przez Nats podjęto już odpowiednie działania, aby zapobiec wystąpieniu ponownie takiej sytuacji. Dodano również w tym przypadku, iż taka awaria nie stworzyła żadnego zagrożenia w ruchu lotniczym.

Civil Aviation Authority brytyjski organ ustawowy, który nadzoruje regulację lotnictwa cywilnego, podejmie własne działania. CAA dokona szerszego przeglądu problemów związanych z awarią systemu. Oceni również, jak Nats zareagowało na ten incydent. Niezależny raport w tej sprawie zostanie przedstawiony Markowi Harperowi, ministrowi transportu.

