Praca i finanse Loteria kodów pocztowych w UK – gdzie najłatwiej o wygraną?

Loteria kodów pocztowych to w UK jedna z najpopularniejszych gier losowych, dzięki której są jednocześnie zbierane fundusze na szczytne cele. Najnowsza analiza danych pokazała, w których regionach Wielkiej Brytanii pada najwięcej wygranych.

The Postcode Lottery – gdzie wygrane padają najczęściej?

Analiza danych lottery.co.uk pokazała, w których regionach UK najczęściej padają wygrane w loterii The Postcode Lottery. Najszczęśliwszym obszarem pod tym względem okazało się Telford – miasto w zachodniej w Anglii, położone w hrabstwie ceremonialnym Shropshire. Liczba wygranych w loterii kodów pocztowych wynosi średnio 42,14 na 10 000 gospodarstw domowych. Na drugim miejscu uplasowało się Shrewsbury, z 41,57 zwycięstwami na 10 000 gospodarstw domowych, a na trzecim miejscu Exeter – z 40,76 zwycięstwami na 10 000 gospodarstw domowych. W Telford odnotowano najwięcej szczęśliwych kodów pocztowych w Wielkiej Brytanii, bo choć w historii tej gry w mieście padło tylko 216 wygranych, to jest to najwyższa krajowa średnia biorąc pod uwagę zaledwie 85 000 zarejestrowanych gospodarstw domowych.

Oto regiony, w których najczęściej padają wygrane w loterii The Postcode Lottery w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców

1.Telford – 42,14/10 000

2. Shrewsbury – 41,57/10 000

3. Exeter – 40,76/10 000

4. Lancaster – 39,94/10 000

5. Taunton – 38,40/10 000

6. Darlington – 37,91/10 000

7. Llandudno – 37,10/10 000

8. Salisbury – 36,93/10 000

9. Swansea – 36,20/10 000

10. Lincoln – 35,19/10 000

The Postcode Lottery – mieszkańcy których regionów mają najmniej szczęścia?

Poniżej prezentujemy z kolei regiony, których mieszkańcy mają najmniej szczęścia, jeśli chodzi o wygrane w The Postcode Lottery

1. Twickenham – 20,03/10 000

2. Luton – 18,34/10 000

3. South East London – 16,64/10 000

4. East Central London – 14,96/10 000

5. East London – 14,14/10 000

6. North London – 13,85/10 000

7. South West London – 12,05/10 000

8. North West London – 11,29/10 000

9. West London – 10,26/10 000

10. Western Central London – 8,48/10 000

