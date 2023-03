Lot donikąd: Pasażerowie spędzili w powietrzu siedem godzin tylko po to, żeby wrócić do miejsca wylotu

Pasażerowie spędzili siedem godzin w powietrzu, by wrócić do miejsca wylotu

355 pasażerów na pokładzie Boeinga zostało doprowadzonych do szału, gdy okazało się że po siedmiu godzinach podróży wrócili oni na miejsce odlotu. Wszystko dlatego, że samolot przybył do miejsca docelowego z 10-minutowym opóźnieniem i nie otrzymał pozwolenia na lądowanie.

Siedem godzin spędzonych w powietrzu, by wrócić do miejsca wylotu

Czy to w ogóle możliwe, żeby w ramach 2-godzinnego (teoretycznie) lotu spędzić w powietrzy siedem godzin i wrócić do miejsca wylotu? Cóż, w transporcie lotniczym zdarzają się i takie absurdalne historie, które jednych pasażerów mogą doprowadzić do furii, a innych zwyczajnie zniechęcić do podróżowania samolotem.





Co zatem przytrafiło się pasażerom linii Japan Airlines Co., którzy lotem JL331 mieli dostać się w ciągu dwóch godzin z lotniska Haneda w Tokio na lotnisko w Fukuoce - największym mieście na wyspie Kiusiu? Otóż problemy zaczęły się już na lotnisku w Tokio, gdzie pasażerowie dowiedzieli się, że nie wylecą o czasie z uwagi na dokonany w ostatniej chwili transfer odrzutowca. Samolot już na starcie miał zatem dwie godziny opóźnienia, a musiał się zmieścić z lądowaniem na lotnisku w Fukuoce do godziny 22, która jest ostateczną godziną lądowania w tym porcie lotniczym dla komercyjnych linii lotniczych. Niestety, gdy samolot zbliżał się do Fukuoki, było jasne, że nie dotrzyma on terminu wyznaczonego przez lotnisko, zwłaszcza że na swojej drodze maszyna napotkała także trudne warunki pogodowe, które nie pozwoliły jej przyspieszyć.

Samolot został zawrócony z lotniska, na którym miał wylądować

Pomimo tego, że samolot linii Japan Airlines Co znajdował się już w pobliżu lotniska, nie otrzymał on, z uwagi na swoje opóźnienie, zgody na lądowanie. Kontrolerzy na lotnisku w Fukuoce byli nieubłagani i nie chcieli nawet słuchać tłumaczeń pilotów dotyczących powodów dodatkowego opóźnienia, za którym stały silne wiatry. Władze lotniska nie uznały przyczyn opóźnienia za coś „nieuniknionego” i zawróciły samolot do Tokio. W drodze powrotnej okazało się jednak, że samolot nie mógł teżod razu lądaować w Tokio, toteż został przekierowany na międzynarodowe lotnisko Kansai w rejonie Osaki o 23:59. Z uwagi m.in.na brak personelu pasażerowie musieli przesiąść się do innego samolotu i dopiero po dwóch godzinach wystartowali z Kansai do Tokio. Ostatecznie w stolicy Japonii, czyli w miejscu wylotu, pojawili się oni o 2:44 rano, czyli po blisko siedmiu godzinach podróży i w ogóle blisko dziewięciu od zaplanowanej oryginalnie godziny wylotu.

Linie Japan Airlines Co poinformowały, że opłaciły pasażerom felernego pobyt w hotelu i dojazd z i na lotnisko taksówkami. Pewien pasażer, który przyznał, że otrzymał od przewoźnika 20 000 jenów (123 funtów) w gotówce i lot zastępczy, stwierdził optymistycznie, że „ulżyło mu, że to nie doszło do katastrofy lotniczej”.

JAL331 ダイバート



羽田発→福岡行



これ羽田着いた後ホテル用意してくれるんかな? pic.twitter.com/KRwKTEpzko — うぱ

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!

Marek Piotrowski Redaktor serwisu Zapalony wędkarz, miłośnik dobrych kryminałów i filmów science fiction. Chociaż nikt go o to nie podejrzewa – chodzi na lekcje tanga argentyńskiego. Jeśli zapytacie go o jego trzy największe pasje – odpowie: córka Magda, żona Edyta i… dziennikarstwo śledcze. Marek pochodzi ze Śląska, tam studiował historię. Dla czytelników „Polish Express” śledzi historie Polaków na Wyspach, które nierzadko kończą się w… więzieniu. [email protected]

Latanie nie zawsze jest szybkie i przyjemne Niestety, latanie nie zawsze jest szybkie i przyjemne, a przekonują się o tym także pasażerowie europejskich linii lotniczych. Na przykład w grudniu zeszłego roku linia lotnicza Ryanair, zamiast na lotnisku w Londynie, wysadziła pasażerów w zupełnie innym mieście i zostawiła ich samych sobie, licząc na to, że sami znajdą wyjście z problematycznej sytuacji. Graham Carter, zachwycony parodniowym pobytem w urokliwym Gdańsku opowiedział, że jego lot powrotny Ryanairem został przekierowany i zamiast na lotnisko Stansted w Londynie poleciał on do Manchesteru. Dwanaście godzin po przybyciu do Manchesteru pasażerom zaproponowano ostatecznie miejsce w autobusie do Stansted. Brytyjczyk stwierdził, że „Ryanair wyraźnie zdecydował, że wylądowanie na niewłaściwym lotnisku to ich [pasażerów] problem”. A wśród podróżnych były m.in. dwie starsze osoby niepełnosprawne i matka z trzymiesięcznym dzieckiem.