Lord Frost składa rezygnację - to kolejny cios dla rządu Borisa Johnsona

Rząd Borisa Johnsona traci ministra ds. Brexitu. Davidowi Frostowi nie odpowiada kierunek, w jakim idzie poliyka premiera i zdecydował się złożyć swoją dymisję.

Minister ds. Brexitu, który wcześniej był głównym negocjatorem prowadzącym rozmowy ze stroną unijną w kwestii opuszczenie przez UK struktur UE może nie jest najważniejszą postacią w obecnym rządzie, ale jego odejście będzie niezwykle istotne dla przyszłości Borisa Johnsona. Lord Frost złożył swoją rezygnację już kilka tygodniu temu, w liście adresowanym do premiera. Informacje o dymisji Frosta zostały po raz pierwszy podane przez dziennikarzy "Mail on Sunday". Głównym powodem decyzji podjętej przez Frosta była niezgoda na politykę rządu wobec pandemii. Początkowo planował, aby rezygnacja stałą się faktem w styczniu 2022 roku, ale gdy listu dotarły brytyjskie media zdecydował, aby miała ona natychmiastowy skutek.

Lord Frost złożył dymisję

Co jest powodem odejścia lorda Frosta z rządu Borisa Johnsona? W swoim liście David Frost wyrażał nadzieję, że szef brytyjskiego rządu "nie będzie kuszony" przez możliwości wprowadzenie "środków przymus" w ramach walki z pandemią. Minister ds. Brexitu zwraca uwagę, że premier Johnson okazał się "wybitnym liderem" w czasie negocjacji brexitowych, ale później... Frost w zasadzie skrytykował wszystkie decyzje podjęte przez obecnego rezydenta Downing Street 10. Politykę klimatyczną i plany osiągnięcia neutralności węglowej, rosnące podatki, rosnącą ilość regulacji. Zasadniczo, nie zgadzał się kompletnie z kierunkiem, w którym zmierzał rząd Johnsona.

Dlaczego rezygnacja Frosta może mieć duże znaczenie dla całej sceny politycznej w Wielkiej Brytanii? Architekt Brexitu był osoba, która wcielała "w życie" slogan polityczny Johnsona, czyli "get the Brexit done". To właśnie główny negocjator strony brytyjskiej był jednym z ojców największego "sukcesu" obecnego premiera, a więc wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych. Boris Johnson mógł mieć na pieńku na przykład ze zdobywającym popularność ministrem finansów, ale wydawało się, że David Frost jest jednym z jego najsolidniejszych sojuszników.

Rząd Borisa Johnsona znajduje się w poważnym kryzysie

Warto również zwrócić uwagę, że odejście ministra ds. Brexitu będzie miało gigantyczne znacznie dla całej polityki zagranicznej UK oraz wpływ na obecne negocjacje w sprawie NI Protocol. Wiele wskazuje na to, że taki ruch wzmocni Komisję Europejską w dalszych rozmach. "Odciski palców" Lorda Frosta znajdowały się na pierwotnych żądaniach i podejściu Wielkiej Brytanii. Jakie jest teraz stanowisko Brytyjczyków?

Rząd Borisa Johnsona trwa w kryzysie. Afera związana z "christmas party" na Downing Street 10, bunt torysów podczas głosowania nad "planem B", bolesna porażka w wyborach uzupełniających w okręgu North Shropshire, a teraz odejście czołowego członka rządu... Co będzie dalej?