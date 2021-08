Londyńskie metro odnotowało największą liczbę pasażerów od początku pandemii. Inne środki transportu nie pozostają w tyle

Fot. Getty

Coraz więcej Londyńczyków decyduje się na powrót do korzystania z usług metra brytyjskiej stolicy. W tym tygodniu odnotowano najwyższy poziom ruchu od początku pandemii. Podobną sytuację obserwuje się także w innych środkach transportu.

W poniedziałek 16 sierpnia 2021 w Anglii poluzowano zasady samoizolacji dla osób w pełni zaszczepionych. Osoby te nie muszą już poddawać się izolacji po kontakcie z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na covid-19. W ten sam poniedziałek londyńskie metro odnotowało największą liczbę pasażerów od początku pandemii.

Rośnie liczba pasażerów transportu publicznego w UK

Ministerstwo Transportu (DfT) podało, że w ostatni poniedziałek ruch w tunelach podziemnej kolejki stolicy UK osiągnął 47 proc. poziomu sprzed pandemii. Poprzedni najwyższy wynik został osiągnięty 1 czerwca, gdy liczba pasażerów wyniosła 44 proc. liczby sprzed pandemii.

Według danych DfT nie tylko londyńskie metro przeżywa ożywienie w tym tygodniu. Odnotowano także znaczący wzrost ruchu autobusowego, kolejowego i samochodowego. W poniedziałek 16 sierpnia w całej Wielkiej Brytanii - nie licząc Londynu - liczba pasażerów autobusów wyniosła 57 proc. poziomu sprzed pandemii. Ruch pociągowy odnotował 56 proc. pasażerów w stosunku to przeciętnego obłożenia z początku 2020 roku. Z kolei liczba samochodów na brytyjskich drogach sięgnęła już 96 proc. poziomu sprzed pandemii.

W związku z mimo wszystko wciąż dość powolnym wzrostem natężenia ruchu we wszystkich środkach komunikacji publicznej w UK, dyrektor generalny Campaign for Better Transport w wypowiedzi cytowanej przez dziennik „Evening Standard”, zwrócił się z apelem do brytyjskich władz: „Rząd musi zrobić więcej, aby zachęcić ludzi do powrotu do transportu publicznego, aby pobudzić gospodarkę, zapobiec korkom na naszych drogach, zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i pomóc w walce ze zmianami klimatu. Zamrożenie opłat kolejowych to dobry początek, ale pasażerowie potrzebują jak najszybciej obiecanej rewizji całego systemu opłat”.