Brytyjscy pracodawcy chcą obniżenia progu zarobkowego dla imigrantów po Brexicie do... 20 tys. funtów rocznie!

Dziś wystosowano kolejny apel o obniżenie progu zarobkowego dla imigrantów po Brexicie - brytyjscy pracodawcy apelują do rządu i przekonują, że obecny planowany próg w wysokości 30 000 funtów w skali roku negatywnie wpłynie na rekrutację pracowników.

W dniu dzisiejszym 14 organizacji zrzeszających brytyjskich pracodawców, takich jak London First, British Retail Consortium czy Universities UK wspólnie zwróciło się do Migration Advisory Committee o zmniejszenie planowanego progu zarobkowego dla imigrantów po Brexicie do... zaledwie 20 tysięcy funtów rocznie. W uzasadnieniu podnieśli oni argument, że w chwili obecnej w Londynie jest 148 tysięcy miejsc pracy zajmowanych przez imigrantów z UE, które "są zagrożenie" w obliczu zapowiedzi wysokości progu wystosowanych przez Home Office. Zwrócono również uwagę, że chodzi o etaty w bardzo wrażliwych branżach, takich jak zdrowie, opieka społeczna czy edukacja, w których zarabia się po prostu mniej, niż 30 tysięcy funtów w skali roku.

Dość powiedziec, że rocznie wykwalifikowana pielęgniarka otrzymuje, mniej niż 25 tysięcy funtów.

CZYTAJ TAKŻE: Home Office rozważa podwyższenie progu zarobkowego dla imigrantów do... £36 700 rocznie!

- Pracodawcy już teraz walczą o obsadzenie wakatów w swoich firmach, a koniec swobodnego przepływu osób oznacza, że ​​istniejące niedobory mogą stać się jeszcze poważniejsze w przyszłości - komentowała na łamach "The Evening Standard" Jasmine Whitbread, szefowa London First.

Jak łatwo się domyślić, brytyjskim pracodawcom zależy, aby koszty utrzymania pracowników były jak najmniejsze. Niemniej, jak czytamy na łamach "Standardu" prawie w dwóch trzecich wszystkich etatów w UK płaci się mniej niż 20 tysięcy...

GORĄCY TEMAT: Burmistrz Londynu zaapelował do rządu o obniżenie progu zarobkowego dla imigrantów po Brexicie z 30 000 do 21 000 funtów

Przypomnijmy, Home Office rozważa ustalenie minimalnego progu wynagrodzenia na poziomie 30 000 funtów rocznie dla wszystkich nowych pracowników zagranicznych, którzy będą chcieli zamieszkać w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Dla brytyjskich przedsiębiorstw oznacza to konkretny problem, ponieważ będzie się to wiązało z radykalnymi podwyżkami dla pracowników, na które ich po prostu nie stać!

Z jednej strony mamy pracodawców, a z drugiej choćby raport Centre for Social Justice, w którym pojawia się apel o podwyższenie stawki minimalnej do 36 700 funtów dla wszystkich nowych pracowników zagranicznych, którzy będą chcieli zamieszkać w Wielkiej Brytanii po Brexicie!

Raport zespołu ekspertów ostrzega, że w ostatnich latach odnotowano rekordowy poziom imigracji ludności o niskich kwalifikacjach. W konsekwencji miało to doprowadzić do obniżenia płac dla osób urodzonych w Wielkiej Brytanii, a wykonujących niskopłatne prace.