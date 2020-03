Londyński "lockdown" - ZOBACZ jak wygląda opustoszała i cicha stolica UK z lotu ptaka [wideo]

Czy mieszkańcy Londynu po ogłoszeniu "lockdownu" rzeczywiście wzięli sobie wytyczne rządu do serca i zostając w domu rzeczywiście pomagają w walce z epidemią koronawirusa w Wielkiej Brytanii?

Na łamach BBC opublikowano krótki filmik pokazujący z lotu ptaka Londyn w czasie panidemii koronawirusa. Nagranie pokazuje miasto jeszcze sprzed decyzji o wprowadzeniu lockdownu, a konkretnie sytuację w poniedziałek, w czasie lunchu, a więc w porze, gdy brytyjska stolica dosłownie tętni życiem. Z wysokości widać jednak wyraźnie, że chodniki są puste, korki na ulicach nie występują, a sklepy pozostają pozamykane. Ludzie w dużej części siedzą w domach...

... ale czy na pewno tak jest? Dziś rano pokazywaliśmy Wam zdjęcia z londyńskiego metra. Pomimo licznych apeli rządu o zachowanie dystansu społecznego, po których nastąpiła decyzja o "lockdownie" w brytyjskiej stolicy, przynajmniej w pewnej mierze, życie mija jak zwykle. Kolejne składy metra, szczególnie te, które odjeżdżają w godzinach szczytu, nadal pozostają zatłoczone i ciężko uwierzyć, aby wszyscy ci, którzy nimi podróżują byli "kluczowymi pracownikami".

