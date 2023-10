Praca i finanse Londyńczycy to najbardziej pracowici mieszkańcy Anglii. Ile trwa ich tydzień pracy?

Z badania przeprowadzonego przez SmartSurvey na podstawie danych ze spisu powszechnego ONS wynika, że tydzień pracy mieszkańców Londynu jest najdłuższym w całej Anglii. Jak wiele londyńczycy biorą nadgodzin? A jaka jest w tym względzie średnia krajowa?

Czas pracy londyńczyków przekracza średnią krajową

Eksperci SmartSurvey ustalili, bazując na danych ze spisu powszechnego the Office for National Statistics (ONS), że aż osiem na 10 miejsc w Anglii, w których panuje najdłuższy tydzień pracy, znajduje się w Londynie. Zdecydowanie najwięcej nadgodzin wyrabiają pracownicy na terenie City of London. Tam przez 49 godzin lub więcej w ciągu tygodnia pracuje aż 31,88 proc. ludzi. To blisko trzykrotność średniej krajowej dla Anglii, która wynosi 11,46 proc.

Jeśli chodzi o średni tygodniowy czas pracy przeciętnego mieszkańca City of London, to wynosi on 38,68 godzin. To także dużo, biorąc pod uwagę, że dla całej Anglii średnia ta jest o ponad cztery godziny krótsza i wynosi 34,03 godzin tygodniowo.

Gdzie jeszcze dużo się pracuje w Anglii?

Kolejnym miejscem, w którym mieszkańcy wyrabiają ponad przeciętną ilość godzin jest Kensington i Chelsea. Tam przez 49 godzin lub więcej tygodniowo pracuje aż 26,9 proc. mieszkańców. Z kolei średnia dla Kensington i Chelsea wynosi 36,17 godzin tygodniowo. Podium z kolei zamykają mieszkańcy Westminster, gdzie aż 24,8 proc. mieszkańców pracuje w ciągu tygodnia 49 godzin lub więcej. Z kolei średnia dla Westminster wynosi 36,23 godzin tygodniowo.

– Fascynujące jest zobaczyć, gdzie w Anglii pracownicy pracują najdłużej. City of London ma reputację miejsca, w którym pracuje się długo, co potwierdzają statystyki. Tam odsetek mieszkańców pracujących przez 49 godzin lub więcej jest najwyższy w porównaniu z jakimkolwiek innym obszarem w Anglii. Szacowana liczba godzin przepracowanych na osobę w londyńskim City jest również najwyższa ze wszystkich objętych badaniem obszarów. Pracuje się tam o cztery godziny więcej tygodniowo niż wynosi średnia krajowa. Interesujące jest również to, ile z dziesięciu najdłużej pracujących obszarów znajduje się w Londynie lub w jego pobliżu. Osiem z dziesięciu takich miejsc znajduje się w właśnie Londynie – mówi Mo Naser, dyrektor generalny SmartSurvey.

