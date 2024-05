Londyn Londyńczycy są najmądrzejszymi ludźmi na świecie?

Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Oxford Economics mieszkańcy brytyjskiej stolicy to (przeciętnie!) najmądrzejsi ludzie na świecie. Sam Londyn zajął drugie miejsce w najnowszym indeksie Global Cities Index Oxford Economics.

W ramach badania przeprowadzonego przez Oxford Economics przeanalizowano 1000 największych miast na całym świecie, biorąc pod uwagę pięć kategorii (ekonomia, kapitał ludzki, jakość życia, środowisko i zarządzanie). Na samym szczycie uplasował się amerykański Nowy Jork, ale Londyn zajął drugie miejsce, wyprzedzając Tokio i Rijad. Tak wysoki wynik osiągnięty przez stolicę UK zawdzięcza dużej liczbie prestiżowych uniwersytetów, które kształcą znakomite kadry dla całej brytyjskiej (i nie tylko!) gospodarki, jak czytamy na łamach portalu “City AM”.

Czy Londyn jest miastem najmądrzejszych ludzi?

Dzięki tak wysokiej jakości edukacji wyższej do Londynu przybywają świetnie wykształcone osoby z całego świata, co sprawia, że aż 40% populacji Londynu urodziło się poza UK. Dzięki takiemu stężeniu “talentu”, tak dużego odsetka solidnie wykształconych kadr, w stolicy brytyjskiej udaje się przyciągać globalne korporacje, co sprawiło, że w rankingu Oxford Economics miasto zajęło siódme miejsce w kategorii ekonomia. Pozostał sześć miast przed nim to amerykańskie metropolie.

Analizując ranking Global Cities Index Oxford Economics widać wyraźnie, że gospodarka Londynu odczuła skutki Brexitu, ale nie jest tak źle, jak można było się spodziewać. „Obawy, że Brexit doprowadzi do upadku miasta jako globalnego centrum finansowego, nie sprawdziły się. Oczekujemy także, że Londyn będzie w dalszym ciągu przyciągał migrantów z całego świata, którzy będą mieli dostęp do jego światowej klasy instytucji i szeregu możliwości zatrudnienia” – czytamy w raporcie.

Czy w brytyjskiej stolicy da się dobrze żyć?

W kategorii ochrony środowiska Londyn zajął 197. miejsce, co było „imponującym” wynikiem jak na miasto takiej wielkości Londynu. Stolica UK znalazła się także na 292. miejscu pod względem jakości życia, tuż przed Las Vegas i tuż poniżej Louisville. Jeśli chodzi o słabe strony miasta, to w raporcie zwrócono uwagę na wysokie koszty mieszkania i niższą równość dochodów, co negatywnie wpływa na wynik jakości życia miasta.

„Mieszkańcy Londynu wydają na mieszkania więcej swoich dochodów niż mieszkańcy niemal każdego innego miasta na świecie. U podstaw tego kryzysu leżą strukturalne problemy z podażą przystępnych cenowo mieszkań, których rozwiązanie wymaga zarówno siły politycznej, jak i czasu” – czytamy w raporcie.