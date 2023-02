Londyńczycy masowo wyrabiają darmowe nadgodziny. W zeszłym roku pracodawcy zaoszczędzili dzięki temu gigantyczne £7,3 mld

Czy londyńczycy nie tylko regularnie pracują „po godzinach”, ale też robią to częstokroć za darmo? Tak wynika z najnowszego, szokującego badania, które wykazało, że w zeszłym roku pracodawcy zaoszczędzili dzięki temu gigantyczne £7,3 mld.

16,7 proc. londyńczyków wyrabia darmowe nadgodziny

Analiza wykonana przez Kongresu Związków Zawodowych (ang. Trades Union Congress, TUC) na podstawie danych ONS wykazała, że aż 16,7 proc. londyńczyków robiło w zeszłym roku nieodpłatne nadgodziny. To więcej niż w jakimkolwiek innym regionie Wielkiej Brytanii, a biorąc pod uwagę, że pracownicy zostają w pracy średnio 8,4 dodatkowych godzin tygodniowo, to średnio tracą na tym £10 796.





W Londynie łączna suma za darmowe nadgodziny pracowników za 2022 rok wyniosła £7,3 mld, co oznacza, że była ona wyższa, niż suma nieodpłatnych nadgodzin świadczonych przez pracowników w dwóch kolejnych regionach łącznie – południowo-wschodniej Anglii i wschodniej Anglii. Najdłużej i najczęściej po godzinach zostają w pracy weterynarze, nauczyciele i dyrektorzy zakładów pogrzebowych, a także wyżej sytuowani dyrektorzy firm. - Nikt nie ma nic przeciwko temu, by od czasu do czasu popracować dłużej. Jednak niektórzy pracownicy w Londynie zrobili w zeszłym roku nieodpłatne nadgodziny warte tysiące funtów. Darmowe nadgodziny nigdy nie powinny być stałą praktyką – to po prostu wyzysk. Przy niedoborach kadrowych w wielu branżach dużym problemem jest intensywność pracy i presja na dłuższe dni pracy – mówi sekretarz regionalny TUC, Sam Gurney.

Po zniesieniu unijnej ochrony prawa pracowników w UK będą jeszcze gorzej chronione?

Niestety, ochrona praw pracowników wyrabiających nadgodziny jest zagrożona przez ustawę the Retained EU Law (Revocation and Reform) Bill (obecnie rozpatrywaną w Izbie Lordów), za pomocą której rząd chce uchylić lub zreformować szereg przepisów pochodzących z UE, a jeszcze do niedawna chroniących przedstawicieli świata pracy. Przed Brexitem należały do nich m.in. dyrektywy dotyczące czasu pracy. - Odwieczne prawa pracownicze, chroniące przed nadużyciami w czasie pracy, wiszą na włosku – ostrzega Gurney. I dodaje: - Niezależnie od tego, czy głosowałeś za Brexitem, czy nie, nikt z nas nie głosował za odebraniem nam ochrony w miejscach pracy. Ministrowie powinni odrzucić ustawę procedowaną przez parlament, która zagraża tym prawom.

Gdzie darmowe nadgodziny są najczęstsze?

Najczęściej pracownicy wyrabiają darmowe nadgodziny w sektorze publicznym, gdzie pracę w godzinach nadliczbowych bez wynagrodzenia zadeklarowało aż 14,8 proc. osób zatrudnionych. W sektorze prywatnym udział ten wyniósł 11,7 proc. - W całej Wielkiej Brytanii pracownicy sektora publicznego przepracowują ponad 8 milionów godzin tygodniowo w ramach niepłatnych nadgodzin. Oni nie mogą żyć tylko za wyraz wdzięczności. Pracownicy w Londynie wypalają się i porzucają swoje zawody. Pierwszym krokiem do zaradzenia kryzysowi rekrutacyjnemu jest zapewnienie naszym pracownikom sektora publicznego podwyżek, na które sobie zasłużyli i które trzymałyby ich z dala od banków żywności – zaznaczył Gurney.

Miliony mieszkańców UK szukają dodatkowego zarobku, żeby poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia

Najnowsze badania pokazują także, że coraz więcej mieszkańców UK decyduje się na znalezienie dodatkowej pracy, ponieważ nie radzi sobie z rosnącymi kosztami życia. Raport opublikowany przez Royal London pod koniec sierpnia 2022 roku wykazał, że już 5,2 miliona mieszkańców Wielkiej Brytanii, mających do tej pory stałą pracę, zdecydowało się w ostatnim czasie na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Z kolei 10 milionów osób rozważa pójście tą samą drogą, aby poradzić sobie ze wzrostem kosztów utrzymania. Poza tym wielu pracowników decyduje się na wzięcie dodatkowych godzin w obecnej pracy.

Według raportu, 16 proc. brytyjskich pracowników podjęło dodatkową pracę w ostatnim czasie, aby pokryć wzrost kosztów utrzymania. Kolejnych 30 proc. przewiduje, że będzie musiało to zrobić, jeśli koszty życia w UK będą nadal rosły. Jest też jednak sporo takich ludzi, którzy uważają, że w ich przypadku dodatkowa praca nie jest zbyt realistyczną opcją, ponieważ u obecnego pracodawcy już pracują bardzo dużo. Ponad jedna czwarta (28 proc.) pracowników pełnoetatowych pracuje ponad 48 godzin tygodniowo. Spośród tej grupy jedna piąta twierdzi, że pracuje aż 56 godzin tygodniowo.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Buty na wysokim obcasie, brudna bielizna - Szokujące wideo pokazuje, co znajduje się w darach dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

Piloci omyłkowo wyłączyli silniki podczas lądowania. Ten prosty błąd kosztował życie 72 osób

Niedobory warzyw i owoców w brytyjskich sklepach mogą potrwać nawet do maja - rząd UK został wezwany do działania

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!