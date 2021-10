Od dziś w Londynie obowiązuje rozszerzona strefa ULEZ! Za wjazd samochodem niespełniającym norm emisji zapłacimy £12,50 dziennie

Fot. Getty

To właśnie dziś, w Londynie, strefa Ultra Low Emission Zone (ULEZ) zostanie rozszerzona aż 18-krotnie! Od teraz kierowcy wszystkich pojazdów z silnikiem benzynowym, które nie spełniają norm Euro 4, a także kierowcy samochodów z silnikami wysokoprężnymi, które nie spełniają normy Euro 6, będą musieli zapłacić za wjazd do Londynu £12,5 dziennie.

To, czy poruszanie się danym pojazdem po Londynie, będzie podlegało opłacie, zależy od tego, ile emituje on dwutlenku azotu (NO2). Związek ten uszkadza płuca i może zaostrzać istniejące schorzenia, takie jak astma oraz choroby płuc i serca. Najnowsze szacunki pokazują, że spaliny i tworzący się smog odpowiadają w stolicy UK za ponad 4 tys. zgonów rocznie, dlatego Londyn postawił na jedne z najbardziej radykalnych rozwiązań na świecie w dziedzinie ograniczania emisji spalin. Powietrze w Londynie ma szansę stać się znacznie czystsze, ale to też będzie się wiązało z poświęceniem ze strony mieszkańców. Prawdopodobnie około 350 000 kierowców jeżdżących po brytyjskiej stolicy będzie musiało od teraz zapłacić za wjazd do Londynu £12,5 dziennie.

Londyńska strefa ultra niskiej emisji (Ultra Low Emission Zone - ULEZ) została rozszerzona z dotychczasowego kształtu - czyli centrum Londynu, na większość miasta. Pierwotny obszar, w którym obowiązywała opłata za wjazd, została powiększona aż 18 razy (!!!) i objęła wszystkie ulice w obrębie północnej i południowej obwodnicy. Ten niezwykle ambitny projekt jest opisywany jako jedna z najbardziej radykalnych polityk przeciwdziałania zanieczyszczeniom na świecie. Miliony ludzi znajdą się w obszarze niskoemisyjnym.

Rozszerzenie strefy ULEZ w Londynie

Setki tysięcy londyńczyków, a także wiele innych osób, które regularnie przyjeżdżają do stolicy, a których pojazdy nie spełniają nowych norm emisji, będą musieli od teraz zapłacić za wjazd do Londynu aż £12,5 dziennie. W praktyce, każdy kto posiada samochód z silnikiem benzynowym, który nie spełnia norm Euro 4 - w uproszczeniu to każdy samochód sprzed 2006 roku - może zacząć się martwić dodatkowymi kosztami, które poniesie od października 2021.

Co więcej, posiadacze pojazdów z silnikami wysokoprężnymi, które nie spełniają normy Euro 6 - czyli zdecydowana większość diesli kupionych przed wrześniem 2015 roku - również nie będzie spełniać norm wyznaczonych przez władzę. Zaznaczmy to wyraźnie - chodzi przecież o auta nowoczesne, z tej lub poprzedniej generacji, pięcioletnie! Ich właściciele również będą musieli płacić za wjazd do Londynu!

Co się zmienia w Londynie wraz z wprowadzanymi zmianami?

Posunięcie, które zdaniem organizacji ekologicznych jest opóźnione o wiele lat i powinno doprowadzić do radykalnej poprawy jakości powietrza w Londynie, spowoduje, że właściciele niektórych, sześcioletnich samochodów, będą musieli się mocno zastanowić co zrobić dalej.

Opłata w wysokości £12,5 dotknie prawdopodobnie 20% kierowców w Londynie, czyli ok. 350 000 osób. Kolejne 160 tysięcy może doświadczyć tego samego, jeśli na podobny ruch zdecydują się włodarze w Birmingham, Coventry, Edynburga i Glasgow.

Już teraz mówi się, że przed sądami z władzami miasta mogę procesować się kierowcy furgonetek, kierowcy motocykli sprzed 2007, właściciele youngtimerów (klasycznych samochód wyprodukowanych po 1980), a także wiele organizacji, które korzysta z minibusów (skauci!).

Rozszerzona strefa ULEZ będzie obowiązywała 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Zwolnione z dziennej opłaty będą tylko klasyczne samochody mające więcej, niż 40 lat, a także niepełnosprawni kierowcy, ale tylko do października 2025 roku. W sierpniu TfL ogłosił, że zainstaluje kolejne 750 kamer rozpoznających tablice rejestracyjne na rozszerzonym obszarze w celu egzekwowania nowych przepisów. Za każdy dzień jazdy w strefie zapłacimy mandat w wysokości 160 funtów.