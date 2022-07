Londyn: Znajdź różowy autobus Wizz Air i zgarnij 1000 GBP w formie vouchera

Fot. Twitter/@wizzair

Tanie linie lotnicze Wizz Air ogłosiły konkurs, w którym największe szanse zdają się mieć mieszkańcy i stali bywalcy Londynu. Jakie są zasady gry?

Do wygrania w nietypowym konkursie Wizz Air jest voucher o wartości 1000 funtów. Konkurs trwa do 31 lipca 2022. Na czym polega zabawa? Co trzeba zrobić, żeby wygrać cenną nagrodę tanich linii lotniczych?

W mediach społecznościowych Wizz Air opublikował niedawno zdjęcia intrygującego autobusu, który wygląda łudząco podobnie do typowych angielskich czerwonych piętrowych autobusów - z tą podstawową różnicą, że piętrowy autobus Wizz Air nie jest czerwony, ale różowy. Różowy to kolor symbolizujący właśnie tą linię lotniczą, która swoje samoloty maluje m.in. używając intensywnego różu. Kolor ten znajdziemy także w logo przewoźnika.

Spot the pink WIZZ bus in London & win a £1,000 WIZZ voucher.

1. Take a picture of the bus

2. Upload it as a post to your Instagram account.

3. Use the hashtag #pinkwizzbus & make sure to follow & tag @wizzair

4. Set your profile to public

5. Play until 31 July!

T&C: link in bio pic.twitter.com/BaQ6x3IzQn