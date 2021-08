Londyn zajął dopiero 60. miejsce w zestawieniu zestawienia najlepszych miast na świecie [RANKING]

Najlepsze miasta do życia na świecie - sprawdź ranking "The Economist"

Londynowi nie udało się "wskoczyć" do czołówki prestiżowego rankingu najbardziej przyjaznych miast na świecie opracowanego przez "The Economist". Jakie miasto okazało się najlepsze do życia w roku 2021? Czy na liście pojawiły się jakieś brytyjskie akcenty? Zapraszamy do lektury!

"The Economist" rokrocznie publikuje zestawienie najlepszych miast do życia, jednak raport tradycyjnie przygotowywany przez jednostkę The Economist Intelligence Unit (EIU) z powodu pandemii w roku 2020 się nie ukazał. Z kolei na edycji 2021 swoje piętno również odcisnął koronawirus. Widać wyraźnie, że te kraje i te miasta, które z Covid-19 radziły sobie gorzej, spadły na niższe miejsce, a te, które były w stanie skutecznie zarządzać kryzysem - awansowały w górę.

Eksperci opracowując rzeczony ranking biorą pod uwagę 30 czynników jakościowych i ilościowych, obejmujących w sumie pięć różnych kategorii. Są to: stabilność, ochrona zdrowia, kultura i środowisko, edukacja oraz infrastruktura. W edycji za rok 2021 nie zmieniono tego podejścia, ale wzięto pod uwagę pandemię w tych kategoriach (opieka zdrowotna, kultura i środowisko, edukacja), gdzie wpływ Covid-19, a także restrykcji z nim związanych, był najbardziej zauważalny.

Oto czołowa dziesiątka zestawienia najlepszych miast na świecie do życia według "The Economist" na rok 2021:

10. Brisbane (Australia) - 92,4 pkt

8. Melbourne (Australia) - 92,5 pkt

8. Genewa (Szwajcaria) - 92,5 pkt

7. Zurych (Szwajcaria) - 92,8 pkt

6. Perth (Australia) - 93,3 pkt

4.Tokio (Japonia) - 93,7 pkt

4. Wellington (Nowa Zelandia) - 93,7 pkt

3. Adelaide (Australia) - 94 pkt

2. Osaka, Japonia) - 94,2 pkt

1. Auckland (Nowa Zelandia) - 96 pkt

Nietrudno nie zauważyć, że na liście brakuje miast należących do Zjednoczonego Królestwa, a nieobecność Londynu może budzić pewne zdziwienie. Tym bardziej, że to nie stolica okazała się najwyżej notowanym miastem brytyjskim na liście! Manchester uplasował się na 54. pozycji, a Londyn był tuż za nim, na 60. miejscu. Gdzie należy szukać przyczyn takiego stanu rzeczy?

Dlaczego Londyn znalazł się na tak odległej pozycji?

Warto również dodać, że także inne, duże europejskie miasta zostały mocno "pokiereszowane" przez pandemię. Wystarczy spojrzeć na Niemcy - Hamburg spadł o 34 pozycje, a Frankfurt o 29. Podobnie było w Czechach, ale na przykład hiszpańskie metropolie (Madryt i Barcelona) poszły do góry. Dość stabilnie wyglądała sytuacja w miastach amerykańskich, a przynajmniej w tych, które lepiej poradziły sobie z Covidem.

"Miasta, które w tym roku znalazły się na szczycie rankingu, to w dużej mierze te, które podjęły rygorystyczne działania w celu powstrzymania pandemii" - czytamy oświadczeniu wydanym przez Upasanę Dutt z The Economist Intelligence Unit. "Miasta na całym świecie są teraz znacznie mniej przyjazne niż przed wybuchem pandemii, a takie regiony jak Europa zostały szczególnie mocno dotknięte" - dodaje.

Jakie miasta uplasowały się na najwyższych pozycjach, a jakie - na najniższych

A gdzie jest najgorzej? Oto "dół" zestawienie "The Economist" i 10 najgorszych miast do życia na świecie:

140. Damaszek (Syria) - 26,5 pkt

139. Lagos (Nigeria) - 31,2 pkt

138. Port Moresby (Papua New Gwinea) - 32,5 pkt

137. Dhaka (Bangladesz) - 33,5 pkt

136. Algier (Algieria) - 34,1 pkt

135. Trypolis (Libia) - 33,5 pkt

134. Karaczi (Pakistan) - 36,2 pkt

133. Harare (Zimbabwe) - 36,6 pkt

132. Douala (Kamerun) - 38,6 pkt

131. Caracas (Wenezuela) - 41,7 pkt