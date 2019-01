Londyn: W tym tygodniu wzrosną opłaty za przejazd Uberem!

Fot. Getty

W czerwcu 2018 r., po długiej batalii o licencję na przejazdy, Uber ponownie zaoferował swoje usługi mieszkańcom Londynu. W tym tygodniu Uber podwyższy jednak opłaty za przejazdy o 15 p za każdą milę.

Wzrost opłat za przejazd Uberem jest podyktowany polityką ekologiczną miasta. Poprzez nałożenie 15 pensów opłaty na przewóz pasażera na dystansie 1 mili w Londynie, kierowcy słynnej na całym świecie firmy przewozowej mają zbierać środki na zakup aut w pełni elektrycznych. Szacuje się, że pasażerowie Ubera zapłacą średnio o 45p więcej za każdy kurs (kierowcy nie będą jednak nakładać opłat za dojazd do klienta).

Uber chce, by do końca 2021 r. po ulicach Londynu jeździło 20 000 samochodów elektrycznych wyposażonych w aplikację firmy. To całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że obecnie swoje usługi w brytyjskiej stolicy oferuje ok. 45 000 kierowców związanych z Uberem. Firma jest przekonana, że kierowca Ubera, który pracuje średnio 40 godzin tygodniowo, może w ciągu 2 lat zebrać z dodatkowych opłat £3 000, które ułatwią mu zakup samochodu elektrycznego.



Podniesie opłat za przejazdy Uberem w Lodnynie tak tłumaczył w październiku dyrektor generalny firmy Dara Khosrowshahi: - Burmistrz Londynu przedstawił jasny plan dotyczący walki z zanieczyszczeniem powietrza w stolicy, a my jesteśmy zdeterminowani, żeby zrobić wszystko, by plan ten urzeczywistnić. Nasz £200 – milionowy projekt Clean Air Plan stanowi długofalową inwestycję w przyszłość Londynu i ma na celu przejście w stolicy do 2025 r. tylko na samochody napędzane elektrycznie.

