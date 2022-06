Londyn: Tfl zapowiada cięcia linii autobusowych - jakie trasy zostaną zlikwidowane? [LISTA]

Z powodu cięcia kosztów nawet 80 linii autobusów w Londynie ma zostać albo całkowicie zlikwidowanych, albo radykalnie zredukowanych. Obecnie w Transport for London trwają konsultacje w tej sprawie.

Ofiarami poszukiwań "znaczących oszczędności" ma paść sieć transportu zbiorowego w brytyjskiej stolicy. 1 czerwca 2022 roku rozpoczęły się zaplanowane na sześć tygodni konsultacje w sprawie przyszłości 78 z 620 tras obsługiwanych przez autobusy zlokalizowane w samym centrum miasta. Zmiany te wymuszone zostały przez rząd centralny, który swoimi dotacjami ratuje TfL przed bankructwem z powodu tarapatów finansowych wywołanych przez pandemię. Ostatnio, w lutym 2022 roku przekazano na rzecz londyńskiej komunikacji 200 mln funtów. W sumie od początku kryzysu wywołanego przez Covid-19 gabinet Borisa Johnsona wsparł TfL kwotą 5 miliardów funtów. Jedna takie finansowanie ma swoją cenę - w ramach umowy zawartej między City Hall, a Westminsterem do 2024/25 wydatki operacyjne i zasięg sieci autobusowej mają zostać zmniejszone o 4 procent.

Szykują się znaczące zmiany w sieci transportu miejskiego w Londynie

Według ekspertów usługi autobusowe w centrum Londynu są podatne na zagrożenia ze względu na spadający popyt. W większości osoby dojeżdżające do pracy w City przesiadły się do metra lub korzystają z innych środków transportu. Z tego powodu to właśnie one mają iść jako pierwsze "pod nóż".

„Nikt nie chce, aby linie był redukowane lub likwidowane” - komentował zastępca burmistrza ds. transportu Seb Dance.„Niemniej, TfL musi rozważyć te zmiany ze względu na oszczędności wymagane przez rząd w ramach umów o finansowaniu awaryjnych z powodu pandemii” – dodawał Jednocześnie Transport for London zaznacza, że dzięki otwarciu linii Elizabeth „ulepszenie usług kolejowych oraz infrastruktury dla pieszych i rowerzystów zapewniło alternatywne rozwiązania” w obliczu likwidowania tras autobusowych.

W związku z wymogami stawianymi przez rząd UK, TfL będzie zmuszone do "cięć" połączeń autobusowych

Minister transportu i przedstawiciel strony rządowej Grant Shapps zadeklarował, iż zgodzona się na przedłużenie nadzwyczajnej umowy z TfL do 13 lipca 2022. Burmistrz Sadiq Khan wzywa mieszkańców stolicy do przygotowania się do cięć. "Czas się kończy i dlatego po raz kolejny wzywam rząd do spotkania się ze mną, abyśmy mogli wreszcie uzgodnić trwałe, długoterminowe porozumienie o finansowaniu, które będzie chronić nie tylko ożywienie gospodarcze Londynu, ale całego kraju" - dodaje.

TfL proponuje zmianyc w ramach następujących tras autobusowych (zestawienie według "The Evening Standard"):

4

11

12 (24h)

14 (24h)

16

24 (24h)

31

45

72

74

78

242

259

521

C3

D7

N11

N16

N31

N72

N74

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!