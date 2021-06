Londyn: TfL rezygnuje z pomysłu wprowadzenia płatności za bilety TYLKO kartą

Transport for London podjęło decyzję o zrezygnowaniu z wyłączenia płatności gotówką w londyńskim metrze i innych jednostkach komunikacji zbiorowej. Ostatecznie uznano, że wprowadzenie płatności wyłącznie za pomocą kart płatniczych dyskryminowałoby część stołecznych pasażerów.

Przypomnijmy, w związku z pandemią koronawirusa, w kwietniu 2020 roku w większości automatów biletowych na terenie Londynu wprowadzono możliwość płatności tylko i wyłącznie kartą. Nie było możliwość kupna biletu gotówką w 200 z 262 stacji metra. Rozwiązanie, które miało funkcjonować jedynie tymczasowo, zaczęło być rozważane przez Transport for London do wdrożenia na stałe. Co ciekawe, jak ustalili dziennikarze londyńskiego portalu "The Evening Standard", prace nad projektem wycofania gotówki z sieci transportu miejskiego w brytyjskiej stolicy odbywały się "po cichu". Dopiera media nagłośniły odpowiednio tę sprawę.

NIE dla likwidacji płatności gotówkę w metrze w Londynie

Jeszcze w listopadzie zeszłego roku, gdy po raz pierwszy pisaliśmy o tej sprawie zaznaczaliśmy, że takie rozwiązanie budzi duże kontrowersje. Jeśli uniemożliwione zostanie płacenie gotówką choćby w metrze to problem mogą mieć ci, którzy jeszcze nie mają swojego konta bankowego, choćby uczniowie szkół, dla których londyńskie "tube" stanowi bardzo ważny, a niekiedy jedyny, środek transportu dzięki, któremu mogą dojechać do szkoły.

Teraz już wiemy na pewno, że TfL nie wprowadzi takich rozwiązań. Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego Wielkiego Londynu odpowiedzialna za kwestie transportu, w tym komunikacji publicznej oficjalnie potwierdziła, że zarzuca prace nad tym projektem. Jednocześnie zapewniono, że na terenie większości stacji w Londynie będzie funkcjonował przynajmniej jeden automat, w którym możliwe będzie kupno biletu za gotówkę lub doładowanie Oysterki.

Transport for London wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu

"To mile widziane ogłoszenie" - komentowała na łamach "The Evening Standard" Caroline Pidgeon zasiadająca w Zgromadzeniu Londyńskim z ramienia Liberalnych Demokratów. "Decyzje, które podjęte zostały w zeszłym roku w sprawie wycofania płatności gotówkowych, opierały się na zerowych konsultacjach z pasażerami i niewielkich rzeczywistych dowodach na bezpieczeństwo pasażerów lub personelu. Na szczęście usłyszano głos wrażliwych pasażerów. Trwałe usunięcie opcji płatności gotówkowych miałoby poważny wpływ na wielu pasażerów, zwłaszcza tych o niskich dochodach, dzieci i 260 000 dorosłych w Londynie nie posiadających konta bankowego".

Dodajmy, że TfL zadeklarowało, że możliwość płatności gotówką wróci tak, gdzie zlikwidowano "zwykłe" kasy biletowe. "Standard" w tym kontekście wymienia stacje London Overground czy Emirates Air Line. Wiadomo jednak, że stacje, na których trwają prace remontowe (Finsbury Park i Tottenham Hale) nadal pozostaną "bezgotówkowe", podobnie jak stacja Canary Wharf.

Kupując bilet w brytyjskiej stolicy będziemy mogli płacić zarówno kartą, jak i gotówką

Warto również zaznaczyć, że według oficjalnych danych kupowanie biletów przez pasażerów w Londynie za pośrednictwem gotówki jest w zdecydowanej mniejszości. To mniej, niż jeden procent wszystkich transakcji tego typu dotyczących biletów stołecznego metra.