Londyn pozostaje najbardziej zatłoczonym miastem na świecie. Kierowcy spędzają średnio 156 godzin w korkach

Po po-covidowym powrocie do normalności, Londyn ponownie zajął pierwsze miejsce wśród najbardziej zatłoczonych miast na świecie. Zmotoryzowani londyńczycy spędzają w ciągu roku średnio 156 godzin w korkach.

Poruszanie się samochodem po Londynie to katorga

Okazuje się, że po powrocie do normalności nic się nie zmieniło. Po zakończeniu epidemii Covid-19 Londyn pozostaje najbardziej zatłoczonym miastem na świecie. Jak wynika z raportu dostawcy informacji o ruchu drogowym Inrix, w 2022 roku kierowcy nad Tamizą spędzili średnio 156 godzin w korkach. Londyn zajął pierwsze miejsce w światowym rankingu najbardziej zatłoczonych miast po raz drugi z rzędu, a doprecyzujmy, że konkurencję miał zacną, ponieważ w zestawieniu wzięto pod uwagę ponad 1000 miast w 50 krajach.





Co ciekawe albo jeszcze bardziej szokujące, czas stracony z powodu korków w Londynie jest teraz o 5 proc. dłuższy niż przed wybuchem epidemii koronawirusa.- Wspaniale jest widzieć, jak życie obywatelskie i komercyjne wraca do normy, ale niestety widzimy, że korki zbliżają się, jeśli w ogóle nie przekraczają poziomów sprzed pandemii. Musimy zarządzać zatorami, jednocześnie poprawiając mobilność i dostępność w miastach, aby nie zaszkodzić ożywieniu gospodarczemu i nie wpłynąć na jakość życia osób dojeżdżających do pracy i mieszkańców – mówi Bob Pishue, analityk ds. transportu i autor raportu.

Jakie miasta znalazły się za Londynem jeśli chodzi o najgorszy poziom korków?

W kategorii najbardziej zatłoczonych miast za Londynem znalazło się Chicago w Stanach Zjednoczonych – gdzie kierowcy spędzali w korkach średnio 155 godzin. Na trzecim miejscu uplasował się Paryż (138 godzin), a dalej Boston w Stanach Zjednoczonych (134 godziny). Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to daleko za zwycięzcą w zakresie natężenia ruchu drogowego znalazł się Bristol, ze średnią liczbą godzin spędzonych w korkach na poziomie 91 godzin. Natomiast w dalszej kolejności uplasowały się: Manchester (84 godziny), Birmingham (73 godziny) i Belfast (72 godziny).

W Londynie jest pięć najbardziej zatłoczonych korytarzy drogowych w Wielkiej Brytanii, z czego najbardziej zakorkowana jest A219 w kierunku południowym z Fulham do Morden – tam kierowcy tracą w korkach średnio 47 godzin rocznie.

Londyn robi, co może, ale to wciąż za mało?

Wydaje się, że władze Londynu robią, co mogą, by rozładować jakoś ruch i przepędzić samochody przynajmniej z centrum miasta, ale ich działania wciąż wydają się być niewystarczające. Na przykład od sierpnia tego roku strefa ultra niskiej emisji (ang. Ultra Low Emission Zone, ULEZ) ma zostać rozszerzona na cały obszar Wielkiego Londynu.

A to oznacza, że od 29 sierpnia 2023 roku kierowcy starszych, zanieczyszczających środowisko samochodów, będą musieli płacić 12,5 funta dziennie za korzystanie z możliwości poruszania się po którejkolwiek z gmin stolicy. - Najnowsze dowody pokazują, że zanieczyszczenie powietrza powoduje, że chorujemy od kołyski aż po grób. Londyńczycy zapadają na zmieniające życie choroby, takie jak rak, choroby płuc, demencja i astma. A to jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci – mówił Sadiq Khan kilka miesięcy temu w trakcie ogłaszania decyzji w sprawie rozszerzenia stref ULEZ. I tłumaczył, że wcześniejsze powiększenie strefy o dzielnice w obrębie północnych i południowych obwodnic miała wręcz „transformacyjne” znacznie poprzez obniżenie szkodliwych poziomów zanieczyszczeń o prawie połowę w centrum Londynu.

Kto będzie musiał zapłacić za jazdę po Wielkim Londynie?

Oczywiste jest, że rozszerzenie ULEZ będzie kosztowne, szczególnie teraz, w perspektywie rosnących kosztów życia, inflacji i raczkującej recesji. W celu „ochrony” tych osób, których dotkną koszty rozszerzenia strefy, władze wygospodarowały 110 milionów funtów. Z tego funduszu pochodzić będą środki, które pomogą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz małym firmom. Jak podał „The Guardian”, opłacie podlegałoby obecnie około 15 proc. pojazdów poruszających się po zewnętrznych dzielnicach Londynu – 160 000 samochodów osobowych i 42 000 samochodów dostawczych wjeżdżających codziennie do strefy, według szacunków TfL. Oczekuje się jednak, że dziesiątki tysięcy kierowców przestawią się na zgodne pojazdy lub inne środki transportu, zanim strefa zostanie rozszerzona. Większość samochodów benzynowych zarejestrowanych po 2006 roku lub samochodów z silnikiem Diesla od 2016 roku będzie z tych opłat zwolniona.

Ile wynoszą opłaty za wjazd do strefy ULEZ?

Opłaty ULEZ będą obowiązywały siedem dni tygodniu przez 24 godziny, każdego dnia w roku (z wyjątkiem Bożego Narodzenia). Opłata dzienna obowiązuje od północy do północy. Stawki ULEZ prezentują się następująco:

Stawka £12.50 będzie dotyczyła większości pojazdów (samochodów, motorów, vanów do 3.5 tony). Grzywna za brak opłaty wynosi £160 (£80, jeśli zostanie uiszczona w przeciągu 14 dni).

Stawka £100 będzie dotyczyła samochodów ciężarowych oraz autokarów. Grzywna za brak opłaty wynosi £1000 (£500, jeśli zostanie uiszczona w przeciągu 14 dni).

Opłaty ULEZ reguluje się w usłudze Auto Pay dostępnej na oficjalnych stronach TfL. W postaci aplikacji można ją ściągnąć na telefon TfL Pay to Drive in London na Apple w wersji iOS 10.0 lub wyższej, lub na Android w wersji v4.4, lub wyższej.

Zapłacić można również telefonicznie:

UK: 0343 222 2222

Międzynarodowy: +44 343 222 2222

Telefon tekstowy: 020 7649 9123

