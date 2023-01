Londyn: potrącił 6 osób i uciekł z miejsca zdarzenia - zobacz nagranie świadków tego dramatycznego wypadku [wideo]

Co wydarzyło się kilka chwil po kolizji?

Dramatyczny wypadek w Londynie — sześć osób zostało rannych po potrąceniu przez samochód, który miał miejsce w północnej części brytyjskiej stolicy. Według najnowszych doniesień, funkcjonariusze Met Police nad szukają kierowcy, który spowodował to wydarzenie drogowe.

Do rzeczonego wypadku drogowego doszło w londyńskiej dzielnicy Haringey, która wchodzi w skład tzw. Londynu Zewnętrznego. Według oficjalnego komunikatu Scotland Yard to tego wypadku miało dojść po godzinie 19 w niedzielę, 22 stycznia 2023 roku. Samochód miał wejść w kolizję z aż szóstką pieszych na Green Lanes w pobliżu skrzyżowania z Salisbury Road. W wyniku tego potrącenia cztery osoby zostały przewiezione do szpitala, a dwóm udzielono pomocy na miejscu. Żadna z sześciu poszkodowanych osób nie odniosła obrażeń zagrażających życiu. Kierowca, który spowodował wypadek nie zatrzymał się i uciekł z miejsca wypadku.







Jakie były okoliczności tego zdarzenia?

„Oficerowie [Met Police] uczestniczyli wraz z londyńskimi ratownikami medycznymi (London Ambulance Service) i londyńską strażą pożarną (London Fire Brigade) w akcji ratunkowej. Samochód, którym poruszał się sprawca wypadku, nie zatrzymał się na miejscu zdarzenia. Nasi funkcjonariusze pracują nad ustaleniem tożsamość kierowcy. Na miejscu pozostają służby ratunkowe, a drogi są zamknięte” – poinformowała w dniu dzisiejszym, w poniedziałek 23 stycznia 2023 stołeczna policja. Zakładamy, że do tej pory miejsce wypadku pozostaje w pełni przejezdne.

„Incydent traktowany jest jako kolizja drogowa. Trwają dalsze czynności mające na celu ustalenie okoliczności tego zdarzenia. Każdy, kto znajduje się w posiadaniu informacji, które mogłyby pomóc w dochodzeniu, proszony jest o telefon pod numer 101, podając numer CAD 5189/22 stycznia” - uzupełniono w komunikacie.

Met Police nadal nie aresztowała sprawcy

„Przykro mi słyszeć, że taki incydent miał miejsce w Harringay. Jestem jednak zadowolony, że obrażenia osób poszkodowanych w tym wypadku nie wydają się być zbyt poważne. Pozostaje zniesmaczony, że kierowca samochodu nie zatrzymał się na miejscu zdarzenia. W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji prosimy o kontakt. Sprawca musi zostać odnaleziony i ukarany” - uzupełniał Peray Ahmet, przewodniczący rady gminy Haringey.

„Wysłaliśmy szereg zasobów na miejsce zdarzenia, w tym pięć załóg karetek pogotowia, dwóch lekarzy w samochodach szybkiego reagowania, a także dwóch liderów zespołów ratunkowych, oficera reagowania na tego typu incydenty i londyńską karetkę lotniczą” - to z kolei komentarz rzecznika London Ambulance Service.

Świadkowie wydarzenia w internecie umieścili krótki film

W brytyjskich mediach pojawił się filmik, na którym świadkowie tego wydarzenia mieli nagrać chwile tuż po tym, jak doszło do wypadku. Nagranie ma mniej, niż 30 sekund, ale zdecydowanie warto je zobaczyć:

Widać na nim, jak domniemany sprawca siedzący za kierownicą masywnego, czarnego SUV`a ucieka z miejsca zdarzenia. Na miejscu znajdują się przypadkowe osoby. Jedna z nich nagrywa fragment zajścia, a drugi przechodzeń ze złości kopie odjeżdżające auto. Jak czytamy, inni obecni na miejscy pomagają poszkodowanym. „On po prostu przejechali tych wszystkich ludzi!” - słyszymy również na nagraniu.

Gmina Haringey to londyńska dzielnica w północnym Londynie, sklasyfikowana według niektórych definicji jako część Wewnętrznego Londynu, a przez innych jako część Zewnętrznego Londynu. Powstał w 1965 roku z połączenia trzech dawnych gmin. Ma powierzchnię 29 km2, graniczy od wschodu z Waltham Forest, od zachodu z Barnet, od północy z Enfield, od południa z Camden, Hackney i Islington.

Przypomnijmy, całkiem niedawno pisaliśmy o innym, ale podobnym zdarzeniu. 27-letnia Justyna Hulboj i jej 4-letnia córka Lena straciły życie w wypadku samochodowym. Polki zostały dosłownie rozjechane przez pędzącego z ogromną prędkością kierowcę Audi TT RS. Kobieta i dziecko zginęły na miejscu. Do rzeczonego wypadku doszło w miniony poniedziałek, 16 stycznia 2023 roku, około godziny 8:30. Miał on miejsce w Leeds, na ulicy Scott Hall Road (rejon Sheepscar).

Według wstępnych ustaleń policji, Polki są ofiarami nielegalnych wyścigów na ulicach Leeds. W oficjalnym komunikacie w tej sprawie wystosowanym przez West Yorkshire Police czytamy, iż (przynajmniej) dwóch kierowców — jeden z nich siedział za kierownicą wspomnianego wyżej Audi TT w wersji RS w kolorze białym, a drugi prowadził szare BMW 135i — wpadło na pomysł ścigania się po ulicach miasta. Po więcej informacji na ten temat odsyłamy do testu: Tragiczny wypadek w Leeds - Polka i jej 4-letnia córka przejechane przez pirata drogowego.

