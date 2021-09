Londyn: POSK wznawia dyżury paszportowe. Od kiedy i na jakich zasadach?

Fot. Wikimedia Commons, Getty

Po ponad miesiącu zawieszenia Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie ogłosił, że Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) wznawia dyżury paszportowe. Od kiedy i na jakich zasadach można rezerwować oraz realizować wizyty?

Polska Ambasada w Londynie opublikowała na swojej stronie na Facebooku ogłoszenie, w którym poinformowano, że od 6 września POSK wznawia paszportowe dyżury konsularne. Interesanci będą przyjmowani pod adresem: Londyn-POSK, 238-246 King Street, London W6 0RF.

W oficjalnym komunikacie zaznaczono, że na wity paszportowe można przybywać całymi rodzinami, czyli rodzice razem z dziećmi, ponieważ „wnioski paszportowe podczas dyżuru w POSK-u mogą składać wspólnie rodzice z dziećmi do 18. roku życia”.

Jak zarezerwować wizytę paszportową?

Zapisy na wizyty paszportowe w UK – zarówno indywidualne, jak i rodzinne - odbywają się poprzez stronę internetową e-konsulat.gov.pl. Terminy wizyt dodawane są na platformiew każdą środę o godzinie 9:00 rano. Oznacza to, że na największy wybór dostępnych spotkań można liczyć właśnie w środy rano. Jak wyjaśniono na stronie e-konsulat.gov.pl: „Pojawiająca się informacja o treści ‘brak terminów do dnia...’ oznacza, że udostępniona pula terminów została zarezerwowana, a następne pojawią się zgodnie z powyższym harmonogramem [czyli w kolejną środę o 9:00 – przyp. red.]”.

POSK wznawia dyżury paszportowe w Londynie. Zasady wizyt

W celu usprawnienia spotkań, podczas wizyt paszportowych należy pamiętać o kilku obowiązujących zasadach:

1. Punktualne przybycie na wizytę paszportową. „Ze względów bezpieczeństwa osoby zapisane będą mogły wejść do budynku POSK tylko o godzinie wyznaczonej na spotkanie. Można oczekiwać na swoją kolejność wyłącznie na zewnątrz budynku. (Pod zadaszeniem przed budynkiem będą ustawione krzesła)” – czytamy w komunikacie na platformie e-konsulat.

2. Poszanowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w POSK oraz poleceń pracowników.

3. Należy przyjść przygotowanym, czyli przynieść ze sobą kompletem wymaganych dokumentów oraz z wydrukowanymi i wypełnionymi formularzami.

4. Należy być przygotowanym do uregulowania płatności za pomocą karty płatniczej.

5. Interesantów zachęca się równocześnie do tego, by - o ile to możliwe - wybrali opcję odbioru paszportu drogą pocztową, a nie osobiście.

Więcej informacji na temat wizyt paszportowych (indywidualnych i rodzinnych) oraz wymaganych dokumentów znajduje się na stronach https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/paszporty.