Londyn: Dwójka Polaków oszukała w maratonie? Zobacz, co zrobili

Fot. Facebook/@KrakowZPB

Para Polaków miała oszukać organizatorów podczas słynnego londyńskiego maratonu. Polskie media nie zostawiają na rodakach suchej nitki. Co dokładnie zrobili?

W ostatnich dniach polskie media obiegły zdjęcia prawdopodobnie polskiej pary, biorącej udział w londyńskim maratonie. W maratonie co roku bierze udział około 40 tys. biegaczy, jednak nie każdy może być uczestnikiem wyścigu.

Polska para oszukała w londyńskim maratonie

Aby wziąć udział w londyńskim maratonie, trzeba zarejestrować się, wpłacając dość wysokie wpisowe – w kwocie 150 funtów za osobę. Następnie każdy biegacz otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny, który przykleja na swoją koszulkę. Następnie numery są losowane i ostatecznie w biegu biorą udział jedynie szczęśliwcy.

Podczas tegorocznego biegu, internet obiegły zdjęcia mężczyzny i kobiety, biegnących koło siebie, którzy na koszulkach mieli te same numery identyfikacyjne. Według doniesień polskich mediów, była to para Polaków, która oszukała organizatorów, wykupując jeden start w maratonie na dwie osoby – co jest niezgodne z regułami. Udział w maratonie miała wykupić, a następnie wylosować jedynie kobieta – mężczyzna nie był zarejestrowanym uczestnikiem biegu.

Organizatorzy maratonu, gdy dowiedzieli się o incydencie, zajęli się sprawą. Jednocześnie przyznali, że niestety do podobnych sytuacji dochodzi co roku. Co więcej, nie jest wykluczone, że i w tegorocznym maratonie zdarzyło się więcej tego typu oszustw.