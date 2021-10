Londyn pod wodą. Powódź sparaliżowała ruch w stolicy – podtopione stacje metra i zalane ulice [wideo]

fot. Twitter

Tym razem ostrzeżenia Met Office dotyczące obfitych opadów deszczu i powodzi okazały się zasadne, co najbardziej odczuli mieszkańcy zachodniego Londynu. W nocy ulewy były tak silne, że zamknięto stacje metra, a część ulic w stolicy okazała się nieprzejezdna.

Rzadko bierzemy sobie do serca ostrzeżenia meteorologów, jednak tym razem okazały się one w pełni uzasadnione. Zapowiadane dzień wcześniej przez Met Office deszcze zalały Londyn przyczyniając się do poważnych problemów w porannej komunikacji.

Londyn pod wodą

Na zdjęciach zrobionych w Knightsbridge, w zachodnim Londynie, możemy zobaczyć kierowców próbujących przejechać przez zalane wodą ulice w czasie intensywnej ulewy. Ze względu na podtopienia zdecydowano się zamknąć dwie linie metra i fragment linii London Overground (między Willesden Junction i Clapham Junction). Linia District została zamknięta między Earls Court i Barking przez podtopienie Gloucester Road – poinformowało Transport for London.

W przypadku kursów pociągów na linii metra Piccadilly mamy we wtorkowy poranek do czynienia z opóźnieniami ze względu na wcześniejsze problemy z dostawą energii. Z kolei linia Metropolitan ucierpiała w wyniku powodzi przy Aldgate.

Zamknięte drogi

Między północą a godziną 06:00 rano w St James Park spadło 35mm deszczu – podało Met Office. Przez ulewy zamknięto także drogi, w tym M23 w Sussex między zjazdem 10 a 11. Podtopionych zostało także wiele sklepów odzieżowych w Knightsbridge, które zostały zamknięte przez straż pożarną.

