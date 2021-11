Londyn: Pilot zawrócił samolot z powodu śmierdzących skarpetek [WIDEO]

Fot. Getty

Zadziwiająca decyzja pilota – zawrócił samolot na lotnisko Heathrow z powodu śmierdzących skarpetek. Pasażerowie domagali się odszkodowania, ale go nie otrzymali. Dlaczego?

W niedzielę 7 listopada 2021 roku doszło do niecodziennej sytuacji na londyńskim lotnisku Heathrow. Zaledwie pół godziny po wylocie, na lotnisku lądował z powrotem ten sam samolot linii Swiss International Air Lines, który z Londynu miał lecieć do szwajcarskiego Zurychu. Pilot zdecydował się zawrócić maszynę, ponieważ w kokpicie czuć było smród skarpetek - jednak nie wiadomo czyich konkretnie.

Choć taka decyzja może wydawać śmieszna, absurdalna lub niezrozumiała, okazało się, że istnieje dla niej dość poważne uzasadnienie. Jak podaje portal airlive.net, szwajcarska linia lotnicza musiała zawrócić samolot z powodu „możliwego zagrożenia medycznego”, na jakie mógł wskazywać nieprzyjemny zapach w kokpicie.

Oczywiście po anulowaniu lotu część pasażerów była oburzona całą sytuacją, a co najmniej jedna osoba domagała się odszkodowania. Linia lotnicza odmówiła jednak rekompensaty, wyjaśniają, że w takiej sytuacji zawrócenie samolotu i odwołanie podróży było konieczne ze względów bezpieczeństwa, a przyczyna zdarzenia była niezależna od linii lotniczej.

Jednocześnie, w cytowanej przez wiele mediów odpowiedzi Swiss Air Lines potwierdzono, że nieprzyjemny zapach był konkretnie smrodem skarpetek: „samolot został zmuszony do powrotu do Londynu z powodu zapachu brudnych skarpet w kokpicie”.

Portal airlive.net zamieścił na Twitterze nagranie lądowania pechowego samolotu:

ALERT Swiss #LX339 just returned to Heathrow due to a possible medical emergency https://t.co/6jgc4tO4FRpic.twitter.com/3ImeKb3YRS