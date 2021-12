Londyn notuje ogromny wzrost infekcji Covid-19! A mieszkańcy stolicy przygotowują się właśnie do powrotu do domu na Święta

Fot. Getty

Na niecały tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia niemal wszystkie londyńskie gminy odnotowują zakażenia na poziomie ponad 1000 przypadków na 100 000 osób. A przecież całe masy londyńczyków nie ruszyły jeszcze na święta do domów, gdzie część z nich prawdopodobnie „zabierze wirusa ze sobą”.

Eksperci szacują, że już w najbliższych dniach Londyn mogą opuścić nawet cztery miliony londyńczyków. Tymczasem poszczególne gminy Londynu notują znaczące wzrosty zachorowań z powodu Covid-19. Niemal żadna gmina nie może się już „pochwalić” liczbą zachorowań niższą niż 1000 przypadków na 100 000 mieszkańców (wyjątek stanowią gminy Redbridge, Brent, Barnet, Hillingdon, Hounslow i Harrow). A w gminach takich jak Wandsworth czy Lambeth, w zeszłym tygodniu odnotowano nawet ponad 2000 przypadków na 100 000 mieszkańców. Najwięcej zakażeń notuje się wśród tzw. młodych osób dorosłych, zwłaszcza tych w wieku od 25 do 29 lat, i mieszkających w dzielnicach położonych w centrum Londynu. - Mamy teraz w całym kraju przypadki Omikrona. W Londynie liczba przyjęć do szpitali rośnie dość gwałtownie, a oczywisty wniosek jest taki, że słuszne było szybkie wdrożenie Planu B w taki sposób, w jaki to zrobiliśmy – zaznaczył w komentarzu do tych danych premier Boris Johnson.

Sytuacja epidemiczna w Londynie

A jak sytuacja epidemiczna wygląda w poszczególnych dzielnicach Londynu? Najnowsze dane przedstawiamy Wam poniżej:

Merton - 2845 przypadków, w górę o 1594 (127,4%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1378

Southwark – 5767 przypadków, wzrost o 3839 (199,1%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 802,1

Waltham Forest – 3471 przypadków, wzrost o 1918 (123,5%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 253,3

Havering - 3019 przypadków, wzrost o 1507 (99,7%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 158,3

Islington – 4150 przypadków, wzrost o 2845 (218,0%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 672,6

Sutton - 2399 przypadków, w górę o 909 (61,0%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 155,0

Tower Hamlets – 4865 przypadków, w górę o 3331 (217,1%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 465,5

Kingston – 2169 przypadków, wzrost o 1 068 (97,0%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób 1 210,8

Lambeth – 6774 przypadki, wzrost o 4730 (231,4%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 2 104,9

Hackney i City of London – 5245 przypadków, wzrost o 3610 (220,8%) Wskaźnik spraw na 100 000 osób to 1 797,0

Westminster – 3184 przypadki, wzrost o 2042 (178,8%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 179,9

Redbridge – 2817 przypadków, wzrost o 1255 (80,3%) Liczba przypadków na 100 000 osób to 921,6

Kensington i Chelsea – 1924 przypadki, wzrost o 1159 (151,5%) Liczba przypadków na 100 000 osób to 1 226,5

Bexley - 2786 przypadków, wzrost o 1351 (94,1%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 117,5

Croydon – 4453 przypadki, w górę o 2267 (103,7%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 146,0

Richmond – 2462 przypadki, wzrost o 1073 (77,2%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 242,5

Lewisham – 4630 przypadków, wzrost o 2745 (145,6%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 516,5

Brent - 3103 przypadki, wzrost o 1664 (115,6%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 946,7

Newham – 3634 przypadków, wzrost o 2065 (131,6%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 022,9

Bromley - 4187 przypadków, wzrost o 2068 (97,6%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 258,3

Hammersmith i Fulham – 3128 przypadków, wzrost o 1915 (157,9%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 704,2

Hillingdon – 2382 przypadki, wzrost o 1029 (76,1%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 770,8

Greenwich - 3908 przypadków, wzrost o 2087 (114,6%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 352,1

Wandsworth - 6676 przypadków, w górę 4 583 (219,0%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 2 024,7

Hounslow – 2306 przypadków, wzrost o 928 (67,3%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 848,5

Camden – 3495 przypadków, wzrost o 2218 (173,7%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 250,4

Enfield – 3258 przypadków, wzrost o 1728 (112,9%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 976,7

Barking i Dagenham – 2291 przypadków, wzrost o 1 173 (104,9%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 070,0

Ealing – 3450 przypadków, wzrost o 1684 (95,4%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1,013,7

Haringey – 3596 przypadków, w górę 2292 (175,8%) Wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 1 350,1

Harrow – 2086 przypadków, wzrost o 1004 (92,8%) wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 826,7

Barnet – 3684 przypadki, wzrost o 1738 (89,3%) wskaźnik przypadków na 100 000 osób to 923,3