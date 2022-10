Londyn: Niesamowita kolekcja supersamochodów warta prawie 30 mln funtów wystawiona na aukcje

Imponująca kolekcja samochodów idzie pod młotek — ikony światowej motoryzacji spod znaku Ferrari, ale również klasyki marek Bugatti, Jaguar, Lamborghini i Lancia znalazły się w ofercie znanego brytyjskiego domu aukcyjnego.

Licząca sobie 18 klasycznych pojazdów kolekcja samochodów spod znaku Gran Turismo jest warta 29,7 mln funtów. Do tej pory znajdowała się w posiadaniu jednego właściciela. Bez zbędnej przesady można o niej napisać, że streszcza ostatnie 50 lat historii światowej motoryzacji. Znajdują się w niej jedne z najwspanialszych samochodów, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Przede wszystkim w kolekcji znajdują się wszystkie model z kultowej Grande Cinque (Wielkiej Piątki) chyba najsłynniejszego producenta samochodów sportowych i wyścigowych, a także supersamochodów z siedzibą zlokalizowaną w Maranello. Do kupna będą więc Ferrari 288 GTO, Ferrari F40, Ferrari F50, Ferrari Enzo i LaFerrari LaFerrari.

Aukcja niesamowitej kolekcji samochodów w Londynie

F40 z 1991 roku po dziś dzień to jeden z najbardziej egzotycznych i pożądanych samochodów Ferrari i być może ostatni z prawdziwie analogowych supersamochodów tej włoskiej marki. Ferrari 288 GTO z 1985 ma znajdować się w perfekcyjnym stanie. Model, który były następcą F40, a więc F50 z 1997 roku jest jednym z zaledwie 349 wyprodukowanych egzemplarzy tego typu i może pochwalić się zastosowaniem technologii wywodzących się z Formuły 1 tamtego okresu. Z kolei Ferrari Enzo z 2003 oraz Ferrari LaFerrari z 2014 uchodzą za szczytowe osiągnięcia technologii motoryzacyjnej w czasie, gdy debiutowały na rynku.

Dodajmy również w tym miejscu, iż w kolekcji znajdują się również inne Ferrari — Ferrari 599 SA Aperta z 2011, Ferrari 550 Barchetta Pininfarina z 2000 oraz Ferrari Superamerica z 2016 roku.

RM Sotheby's is thrilled to announce the sale of The Gran Turismo Collection, a single-owner collection featuring some of the greatest cars from Ferrari, Bugatti, Jaguar, Lamborghini, and Lancia. This group will be offered in London on November 5, 2022. https://t.co/s9uDwMyNIkpic.twitter.com/584EJWghFl