Londyn najbardziej "fotogenicznym" miastem w social mediach

Brytyjska stolica jest co roku odwiedzana przez 30 mln turystów. To jedna z najpopularniejszych turystycznych destynacji nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Doskonale to widać, jeśli przyjrzymy się bliżej największym mediom społecznościowym.

Londyn to najbardziej "fotogeniczne" miejsca na świecie, jak wynika z analizy mediów społecznościowych przygotowanej przez portal Money.co.uk. "Najpopularniejszym miejscem docelowym na wszystkich trzech platformach społecznościowych jest stolica Wielkiej Brytanii, Londyn" - czytamy na łamach bloga Money.co.uk. "Istnieje ponad 150 milionów postów na Instagramie wspominających o mieście, ponad 28 miliardów filmików na TikToku [związanych z Londynem - przyp.red.] i 150 000 wyszukiwań vlogów na YouTube”. Jak czytamy dalej, również na Instagramie Londyn jest hitem dzięki „symbolicznym punktom orientacyjnym, które pozornie są wszędzie, gdzie się nie obrócisz, a także wielu fantazyjnym barom i restauracjom, które można odkrywać i udostępniać w swoim profilu”.

Brytyjska stolica okazała się najbardziej "fotogenicznym" miejscem na świecie

W rankingu przygotowanym przez Money.co.uk wzięto pod uwagę nie tylko powyższe dane z mediów społecznościowych, ale również analizę ponad 100 najbardziej popularnych destynacji turystycznych obecnych w indeksie Top 100 City Destinations Index 2021 przygotowanym przez Euromonitor, a także różne artykuły w internecie dotyczące turystyki.

Ostatecznie, stworzono ranking najbardziej malowniczych miejsc na świecie, a raczej najbardziej "fotogenicznych" miast, które są najczęściej hasztagowane w social mediach. Londyn okazał się najlepszy w tej konkurencji z wynikiem 9,83 punkta w 10-punktowej skali.

Użytkownicy social mediów wręcz kochają Londyn!

Drugie miejsce zostało zajęte przez Dubaj. Największe miasto Zjednoczonych Emiratach Arabskich okazało się najbardziej popularnie na TikToku (aż 65 miliardów wyświetleń na tej właśnie platformie). Trzecia pozycja przypadła Paryżowi. Francuska stolica świetnie radzi sobie na Instagramie, a wieża Eiffle`a i katedra Notre Dame należą do najbardziej popularnych zabytków, jeśli wziąć ilość zdjęć w social mediach.

Na dalszych miejscach uplasował się Nowy Jork, wyspa Bali i Los Angeles, Barcelona, Stambuł, Miami oraz Tokio.