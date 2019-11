Londyn: Muzułmanin przegania konserwatywnego działacza krzycząc, żeby spadał "do jakiegoś białego pie***nego kraju" - zobacz WIDEO

Fot: Twitter

Konserwatywny aktywista polityczny pochodzący z Pakistanu został zaatakowany w Londynie przez wściekłego muzułmanina. Zwyzywany obelżywymi wyzwiskami nagrał część tego "ataku" i wideo umieścił w mediach społecznościowych.

Jak czytamy na łamach "The Daily Mail" 23-letni Has Ahmed, członek East London Conservatives, zmierzał właśnie na wiec wyborczy Partii Konserwatywnej w Redbridge w północno-wschodnim Londynie. Nagle ubrany w tradycyjny islamski strój mężczyzna, niczym nie sprowokowany, zaczął go po prostu wyzywać. Napastnik zaczął iść za Ahmedem, wręcz ścigać go i wymyślać coraz to nowsze obelgi.

"Szedłem w kierunku stacji, kiedy mężczyzna zobaczył moją rozetę i zapytał, czy jestem konserwatystą" - relacjonuje mężczyzna, który na co dzień pracuje jako analityk w Stratford, a który przeprowadził się do UK z Islamabadu w Pakistanie 10 lat temu. Ahmedowi udało się telefonem nagrać fragment tyrady prześladującego go muzułmanina. Słyszmy między innym, że napastnik nazywa go osobą chorą na głowę i każe mu spadać do "do jakiegoś białego pie***nego kraju".

Zobaczcie sam jak to wyglądało:

Politics and differences aside, this man was extremely hostile and aggressive while campaigning today. Can we put him down as a “maybe” for @Conservatives. @JamesCleverlypic.twitter.com/H6H14v3CmN

W rozmowie z brytyjskimi mediami Has Ahmed zaznaczył, że był przerażony tym niesprowokowanym atakiem z jednej strony, a z drugiej zasmucił go fakt, że był on tak rasistowski i ksenofobiczny.