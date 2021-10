Londyn musi się przygotować na kolejne powodzie i ulewy - ostrzega dyrektor Thames Water

Fot: Twitter

Brytyjska stolica musi być gotowa na falę powodzi, ostrzega Thames Water. Londyn w ostatnim czasie mocno ucierpiał w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych, które są wynikiem zmian klimatycznych.

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, które dostarcza wodę 15 milionom konsumentów, przeprowadzi niezależną kontrolę, której celem jest ustalenie co jest powodem powodzi i podtopień, do których dochodzi w Londynie i w jaki sposób można im zapobiegać w najbliższej przyszłości. Sytuacja w brytyjskiej stolicy pod tym względem nie jest dobra. W związku z tym zorganizowano specjalne spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Thames Water, lokalni politycy oraz mieszkańcy gminy Kensington and Chelsea. Właśnie właściciele nierzadko ekskluzywnych, a zawsze bardzo drogich nieruchomości w dzielnicach leżących w zachodniej części miasta, mocno ucierpieli w wyniki ostatniej serii powodzi.

Wyglądało to doprawdy dramatycznie. Woda i ścieki przelewały się ulicami Londynu, a następnie przenikały do ​​domów, sklepów i restauracji na słynnym na całym świecie targu Portobello w Notting Hill podczas dwóch szczególnie silnych lipcowych ulew. Na początku tego miesiąca nastąpiły kolejne powodzie. Straty oszacowano na dziesiątki milionów funtów, jak podaje lokalny portal "The Evening Standard".

Jak radzić sobie z podtopieniami i ulewami w Londynie?

Dyrektor ds. korporacyjnych Thames Water, George Mayhew podczas spotkania, które miało miejsce w zeszłym tygodniu, przeprosił za działania firmy, które określił, jako "niedopuszczalne". "Całkowicie przyznaję, że nasza reakcja w czasie powodzi nie była taka, jak być powinna" - przyznał, cytowany przez "The Evening Standard". Odniósł się do między innymi tego, że linie telefoniczne Thames Water zostały całkowicie sparaliżowane, przez co osoby poszkodowane przez powódź nie miały jak wezwać pomocy.

Jednocześnie Mayhew przyznał, iż w wyniku tego, że w dniu 12 lipca opady były tak intensywne, że w przeciągu godziny spadało tyle deszczu, ile zwykle spada w miesiąc, podejmowanie jakichkolwiek działań jest niezwykle trudne. Przedstawiciel Thames Water jest zdecydowano na podjęcie wypracowanie takich rozwiązań, które trwale pomogą w obecnej sytuacji. "Potrzebujemy zestawu rozwiązań, które będą odpowiednie na nadchodzące lata" - zaznaczał.

Thames Water obiecuje trwałe i długoterminowe rozwiązania

Oczekuje się, że przegląd zarządzony przez Thames Water zajmie co najmniej sześć miesięcy i będzie gotowy na wiosnę przyszłego roku. Regulator Ofwat powiedział, że będzie monitorował zalecenia zawarte w raporcie i będzie wymagał od Thames Water podjęcia krótkoterminowych działań w celu radzenia sobie z podobnymi zdarzeniami w przyszłości.