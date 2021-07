Londyn: Maseczki pozostaną obowiązkowe w metrze, autobusach i pociągach w stolicy UK

Fot. Getty

Mimo że od 19 lipca maseczki w Anglii mają stać się dobrowolne, Transport for London (TfL) poinformował, że w środkach komunikacji miejskiej w stolicy UK zakrywanie ust i nosa pozostanie obowiązkowe.

W związku ze zniesieniem obowiązku zakrywania ust i nosa w Anglii od poniedziałku 19 lipca, krajowi operatorzy transportu publicznego zapowiedzieli, że od 19 lipca pasażerowie nie będą zmuszani do noszenia maseczek, a jedynie do przestrzegania aktualnych rządowych wytycznych. Wyjątkiem od tej decyzji będzie jednak m.in. komunikacja miejska w Londynie, w którem zakrywanie ust i nosa ma pozostać obowiązkowe.

Utrzymania obowiązku noszenia maseczek w metrze, autobusach i pociągach w stolicy UK chciał sam burmistrz Londynu, Sadiq Khan, który podkreślił, że noszenie maseczek stanowi ważne zabezpieczenie zdrowotne nie tylko dla podróżnych, ale także dla pracowników transportu miejskiego.

„Wielokrotnie wyjaśniałem, że najprostszą i najbezpieczniejszą opcją byłoby utrzymanie przez rząd krajowego wymogu dotyczącego maseczek w transporcie publicznym. Nie jestem gotowy na to, by stanąć z boku i narażać na niebezpieczeństwo Londyńczyków i odbudowę naszego miasta. Dlatego po dokładnym rozważeniu sprawy, postanowiłem poprosić TfL o utrzymanie wymogu noszenia maseczek przez pasażerów we wszystkich środkach TfL, gdy zmienią się przepisy krajowe. (…) Jestem pewien, że Londyńczycy nadal będą postępować właściwie, tak jak robili to podczas pandemii, i nadal będą nosić maseczki w środkach TfL” - mówił burmistrz Londynu cytowany przez „The Guardian”.