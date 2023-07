Londyn: Lamborghini czołowo zderzyło się z furgonetką Royal Mail - zobacz zdjęcia

Na wschodnich przedmieściach Londynu, w Beckton doszło do wypadku z udziałem furgonetki Royal Mail z samochodem Lamborghini Urus. W jego wyniki sześć osób zostało rannych, a na zdjęciach widzimy, że niebieski supersamochód wart 187 000 funtów został dosłownie skasowany.

Do rzeczonego wypadku doszło w dniu wczorajszym, 11 lipca 2023 roku, w godzinach wieczornych. Na miejscu zdarzenia, na ulicy Royal Dock Road w Beckton, funkcjonariusze Metropolitan Police zjawili się o godzinie 19:20 wraz z ratownikami medycznymi London Ambulance Service i London’s Air Ambulance. Na czas prowadzenia czynności przez służby ratunkowe droga pozostawała zamknięta.

Tak, jak pisaliśmy wyżej. w wypadku zostało poszkodowanych sześć osób. Ich stan obecnie pozostaje nieznany, żadne informacje w tym temacie nie zostały udostępnione do wiadomości publicznej. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez Met Police, śledztwo, mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego wypadku, nadal trwa.

Następstwa samej kolizji wyglądają doprawdy koszmarnie. Zobaczcie sami, jak wyglądały efekty czołowego zderzenia jadącego z dużą prędkością Lambo z furgonetką Royal Mail:

Six people were treated for injuries by @LFBNewham and @LAS_HART and @Ldn_Ambulance after a £200,000 supercar ploughs into a Royal Mail Van @metpoliceuk have launched an investigation The road remains closed pic.twitter.com/biLnXDn2KT