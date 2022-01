Londyn: Kierowca Tesli przyłapany na oglądaniu treści pornograficznych w korku

Kierowca Tesli stojąc w londyńskim korku, jak gdyby nigdy nic, na wielkim ekranie dotykowym swojego samochodu, oglądał sobie... treści pornograficzne!

Do tych wydarzeń doszło około godziny 8.15 w środę, 12 stycznia 2022 roku, w Addington, w południowej części Londynu. Jak czytamy na łamach tabloidu "The Sun" jadący za tym "zuchwałym" kierowcą Tesli, Dan Kitchener zwrócił uwagę na to, co oglądał. Trudno było nie zauważyć pornografii wyświetlanej na konsoli amerykańskiego samochodu. Panel dotykowy w wartej 50 tysięcy funtów Tesli Model 3 ma przekątną 15 cali i mocno rzuca się w oczy. Tym bardziej, że ruch w korku odbywał się z minimalną prędkością. Kitchener, który był świadkiem tych wydarzeń, relacjonuje, że auta ruszały i zatrzymywały się, osiągając przy tym maksymalną prędkość około 5 mil na godzinę.

Cóż, poranne godziny szczytu w Londynie, nie ma się co dziwić! Ale co działo się w środku Tesli?

Rzadko kiedy TAKIE widoki pojawią się na drogach w UK

"Byłem całkowicie oszołomiony, jak to zobaczyłem. Wyglądało na to, że przeglądał jakąś stronę internetową. Początkowo nie mogłem w to po prostu uwierzyć" - komentował na łamach brytyjskiej prasy Dan Kitchener. "Na początku wydawało mi się, że kierowca Tesli przeglądał jakiś katalog lub coś podobnego. Pomyślałem sobie przez chwilę, że jest to dość niegrzeczne, gdy się prowadzi samochód. Widziałem jak kilka w poszczególne obrazy i je powiększa (...)" - dodawał.

"W sumie nie miałem nic przeciwko temu, że rano utknąłem w tym korku. Widoki były cudowne!" - podsumowywał całe to zajście Kitchener. Rzecz jasna historia, która w dodatku została ubarwiona zdjęciami zrobionymi przez Dana, zrobiła prawdziwą furorę w social mediach. Na Reddicie prześcigano się w prześmiewczych komentarzach na temat kierowcy Tesli i jego dosyć niecodziennego zachowania. Cóż, takie "widoki" nie są spotykane dość często...

Kierowca Tesli "umilał" sobie czas spędzany w korku w oryginalny sposób

Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż tego typu zachowanie - oglądanie czegokolwiek, niekoniecznie treści o charakterze pornograficznym na ekranie umieszczonym wewnątrz samochodu - może zostać ukarane mandatem. W świetle obowiązujących w UK przepisów policja może zatrzymać kierowcę, jeśli podejrzewa, że takie zachowanie go rozprasza. W takiej sytuacji można postawić mu zarzut niebezpiecznej lub nieostrożnej jazdy. Kara? 5 tysięcy funtów mandatu oraz 6 punktów karnych.